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地產
2023-03-22 17:30:00

舖位市況｜受惠通關 舖市重生 買賣登記連升兩月 破億大額登記增4倍

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隨著疫情退卻，經濟逐步復常，店舖市道連升2個月兼創新高。(資料圖片)

隨著疫情退卻，經濟逐步復常，店舖市道連升2個月兼創新高。(資料圖片)

去年年底舖位市況低迷，隨著疫情退卻，經濟復常，店舖市道連升2個月兼創新高。據利嘉閣(工商舖)地產綜合土地註冊處資料指，20232月全港共錄91宗店舖買賣登記(數字主要反映24星期前的實際市況)，較1月的82宗上升11%，連升2個月兼創近4個月新高，而期內店舖買賣登記金額更大增71%，錄得21.40億元，同樣連漲2個月，並為6個月以來最多。

1億以上大額買賣 2月錄5

利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，店舖市道將迎來量價齊升，當中貴價店舖買賣比例料續增加。若按物業價格劃分，在7個價格組別當中，共有5個組別的登記量報升，升幅介乎4%4倍不等。當中1億元或以上組別的大額登記量升幅最顯著，由1月的1宗大增至2月的5宗，增幅達4倍。至於5,000萬至1億元以內的高價組別，亦升2.5倍至7宗；2,000萬至5,000萬元以內組別，也升25%20宗，反映2月份高價店舖登記明顯轉旺。不過，登記量最活躍的組別則為200萬元以下的超細價店舖，月內共錄得26宗，按月也微升4%

旺角、油麻地及大角咀一帶地區的店舖買賣，在2月份錄得14宗登記，按月有1.33倍增長，可見民生消費區的店舖買賣依然旺盛。(資料圖片)

旺角、油麻地及大角咀一帶地區的店舖買賣，在2月份錄得14宗登記，按月有1.33倍增長，可見民生消費區的店舖買賣依然旺盛。(資料圖片)

民生區店舖買賣旺

以地區劃分，在該行觀察的13個分區當中，共有7個地區的登記量按月上升，當中以九龍城/黃大仙區的3倍升幅最凌厲，由1月的2宗增至2月的8宗；觀塘區亦同步錄3倍升幅，月內共有4宗登記。此外，旺角/油麻地/大角咀區按月也錄得1.33倍的增長，月內有14宗登記，並成為買賣最活躍的觀察區，而以上三區均反映民生消費區的店舖買賣依然旺盛。值得一提的是，一些傳統旅遊區上月登記量亦見升幅，如尖沙咀/佐敦區按月升67%10宗，上環/中環/金鐘區亦升50%3宗，反映通關後，買家及投資者加緊在傳統核心區部署入市。

本月店舖買賣暫錄62 料全月上試百宗

鄭得明指出，自本港全面通關及解除所有防疫限制後，零售消費氣氛明顯好轉，加上近月內地及海外旅客持續回升，均利好零售消費飲食行業。有見及此，有買家及投資者加快尋覓店舖入市，以迎接市道進一步復甦。綜觀3月份截至21日為止，店舖買賣登記暫已錄得62宗，料全月有力挑戰100宗以上，按月料再增一成，冀創自去年7月以來的9個月新高，並為期內首度重越百宗水平。

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