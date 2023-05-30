舖位市況｜店舖買賣登記4月挫三成 5月反彈26%

綜合土地註冊處資料指，4月份全港共錄69宗店舖買賣登記(數字主要反映2至4星期前的實際市況)，較3月份的103回落33%，連升3個後轉跌，並創近4個月低位；期內店舖買賣登記金額亦相應減少30%，錄得19.76億元，同為連漲3個月後下跌。利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，店舖市道強勢未改，4月受長假及工作日數減少，而出現短暫回氣後，5月已迅即重拾升軌，後市仍然看俏。

按物業價格劃分，在7個價格組別當中，共有5個組別的登記量報跌，跌幅介乎8%至73%不等，當中以200萬元以下、1億元或以上兩個組別的登記量跌幅最顯著，前者由3月的37宗大減至4月的10宗，後者則由5宗跌至3宗，減幅各達73%及40%。至於1,000萬至2,000萬元以內組別買賣登記量，亦挫35%至只有11宗。值得注意的是，200萬至500萬元內組別買賣登記量表現，則逆市上升23%，錄得16宗登記，並成為登記最活躍的組別，反映部分細價店舖續有承接力。

以地區劃分，在該行觀察的13個分區中，共有8個地區的登記量按月下跌，當中以紅磡/土瓜灣區的75%跌幅較嚴峻，由3月的8宗降至4月的2宗；長沙灣/深水埗區亦錄70%的跌幅，月內只有3宗登記。至於觀塘及荃灣兩個觀察區，於月內更雙雙挫至「零成交」。此外，旺角/油麻地/大角咀區按月也錄得36%的跌幅，月內僅有9宗登記，但已連月蟬聯為買賣登記最活躍的觀察區。至於一些傳統核心旅遊區，上環/中環/金鐘區於逆市大增3倍至8宗，尖沙咀/佐敦區按月卻急挫63%至只有3宗。