舖位市況｜放寬社交距離措施見效 中環區舖位10月空置率歷年新低

政府於上月中再度放寬社交距離措施後，市面人流增加，帶動消費氣氛。據(工商舖)資料顯示，10月份五大核心消費區空置情況走勢平穩，以中環區表現最為突出，最新10月空置率錄得約12.89%，再創有記錄以來新低。該行預測，社交距離進一步放寬為餐飲市道增添利好因素，加上臨近年尾原屬租賃旺季，相信租戶會加緊步伐，以搶佔核心區舖位為未來作好部署，預料舖位租賃市況轉趨熾熱

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，10月份五大核心消費區商舖空置率整體保持平穩趨勢，僅有個別區份錄得輕微升幅，但按年各區表現都大見好轉。資料顯示，10月份中環商舖空置率錄得約12.89%，按月下降約0.07個百分點，按年則大幅回落約1.42個百分點，創中環商舖空置率歷來新低。他指出，疫情期間不少奢侈品牌在缺乏旅客消費，而遷出中環核心區後，現時租金持續調整，吸引部分品牌重返一線街道。例如中環皇后大道中14至18號新世界大廈地下、閣樓及一樓，市傳獲奢侈品牌以每月約80萬元租用，總樓面面積約14,155方呎。翻查記錄，該舖位前租客為時裝品牌，早於2007年起承租，高峰期月租約達300萬元，而今次新租金較高峰期大跌約73%。

九龍區方面，黃偉基續稱，尖沙咀區按年變幅顯著下降，該區10月份商舖空置率錄得約10.69%，較9月份輕微上調約0.01個百分點，對比去年10月則大幅遞減約4.75個百分點。他分析，五大核心消費區按年表現持續有所改善，反映疫情放緩，加上放寬社交距離措施令商戶租舖信心明顯增強，同時政府剛宣佈11月起准許旅行團旅客以黃碼「團進團出」進入主題公園及食肆，對餐飲行業尤其受惠。他相信，新安排將吸引更多旅客來港，料可帶動核心商舖空置率持續改善。