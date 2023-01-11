舖位市況｜港島核心區商舖空置率下跌 灣仔、中環兩巨舖放租 意向月租99萬起

本港首階段通關後，市場氣氛向升，有業主看好舖市前景，將兩個分別位於灣仔及中環的罕有大樓面巨舖放租，意向月租約99萬元起，適合零售及美容院等行業進駐。

中原(工商舖)商舖部副區域營業董事梁建華表示，獲委託獨家放租的兩個舖位，其中一個位於灣仔軒尼詩道388號地下G01號舖及1至2樓，涉及面積約16,823方呎，意向淨租金為每月約99萬元。該舖位位處軒尼詩道與天樂里交界，兼屬大單邊，設有巨型廣告燈箱位，可收宣傳效益；舖位亦設有獨立洗手間及內置電梯、扶手電梯，設備配套完善。另一舖位位於中環皇后大道中20至20B號太平行地下20及20A號舖及地庫，意向淨租金為每月約160萬元，涉及總樓面面積約7,179方呎。