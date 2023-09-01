舖位市況｜港島核心區商舖空置率跌 灣仔道街市段地舖 意向月租13.5萬

通關後港島商舖租賃情況明顯回暖，帶動港島核心區旺舖空置率有所回落，當中灣仔區接連錄得多項舖位租賃成交，令該區商舖空置率跌勢最為明顯。資料顯示，灣仔區商舖空置率連續3個月下跌，最新錄得8.59%，較中環及銅鑼灣區為低。因此，有業主趁灣仔區舖位租賃情況轉活，推出旗下灣仔道街市段地舖招租，意向月租約13.5萬元。

意向租金微升 12.5% 仍屬市價水平 上述招租舖位位於灣仔道77至83號地下1A號舖，物業建築面積約1,200方呎，門闊約18呎，以意向月租約13.5萬元計，平均呎租約112元。中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇指，該舖設有洗手間、後門、來去水位及三相100A電力，配套完善，而該舖現由家品店以每月約12萬元租用，最新意向月租較舊租金輕微上升約12.5%，叫價仍屬區内市價水平。

他續指，該地舖位處民生必需品集中地，面向灣仔街市旺段，客源穩定，加上配套齊全，除適合作民生零售用途外，亦可承租予餐飲行業。翻查資料，上述舖位業主於2021年向投資者李佘少鴻「兆安李太」，以5,900萬元購入1號A及B號舖後作長線收租用途，而兆安李太持貨17年，帳面獲利約2,000萬元離場。