舖位市況｜藥妝連鎖店近50萬月租加連威老道三相連舖 較高峰期租金低五成

旅遊業復甦，旅客來港消費及購物逐增，帶動傳統零售區舖位租賃交投加快。傳統零售旺區尖沙咀最新錄得一宗大型租賃成交個案，舖位為加連威老道一個三相連地舖，新近獲首度在本港開設旗艦店的美妝保健品連鎖店，以每月租近50萬元承租，租期3年。

中原(工商舖)商舖部副區域營業董事梁建華表示，新近促成的舖位租賃成交位於尖沙咀加連威老道21A至21B號地下A、C及D號舖，面積約1,640方呎，成交月租近50萬元，涉及呎租約300元。該舖位處加拿芬道與加連威老道交界大單邊，毗鄰THE ONE商場，日常人流不絕，加上該地舖樓底特高，達17呎、門闊約80呎，可享有廣告宣傳效益。新租客為美妝保健品連鎖店，屬首度在港開設旗艦店，是次揀選尖沙咀區開設據點，並計劃稍後在其他核心區開設分店。

9 年前舖市高峰期月租 90 萬 據資料顯示，上述舖位交吉近兩年，對上一個租客為藥房，於2018年起承租，至2021年租期屆滿，租期屆滿前月租約70多萬元，而該舖過去租金高峰期要追溯至2014年，當時由一所韓國化妝品品牌承租，月租約90萬元，按此計算，目前月租水平約佔高峰期月租約五成。