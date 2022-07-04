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地產
2022-07-04 17:31:15

舖位成交｜棄租商場舖 麵包店近11萬租荃灣街舖 租金較前貴兩皮

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商場舖開放時間欠缺彈性，加上管理費較高，令不少零售租客轉向物色人流旺的街舖開業。新近有麵包店租客寧願付更高租金，也要棄租商場舖，轉租人流旺的荃灣沙咀道地舖。(代理提供照片)

商場舖開放時間欠缺彈性，加上管理費較高，令不少零售租客轉向物色人流旺的街舖開業。新近有麵包店租客寧願付更高租金，也要棄租商場舖，轉租人流旺的荃灣沙咀道地舖。(代理提供照片)

荃灣區人口稠密，部分街道人流時刻暢旺，有零售租客棄租商場舖位，轉而租街舖繼續經營。中原(工商舖)新近促成荃灣沙咀道地舖租務成交，租客經營麵包店，放棄租用多時的荃灣商場舖，轉租沙咀道地舖，成交月租約10.8萬元，租金較之商場舖租貴約2萬元。

中途棄租商場舖 落戶罕有細地舖

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，上述租務成交物業位於荃灣沙咀道254258號地下2號舖，面積約400方呎，月租約10.8萬元，平均呎租約270元，租期由今年5月至20244月。新租戶經營麵包店，原租用同區眾安街68號千色匯一期地下G26一個面積約712方呎舖位，月租約9萬元，呎租約126元，租期3年，原於20248月屆滿。據了解，由於沙咀道鮮有細面積舖位放租，故今次租客是中途棄租商場舖，並以較高租金承租人流較旺，兼不受經營時間限制的沙咀道地舖。黃新宇又稱，業主有感租客極具誠意，亦有輕微調低意向價放租。

荃灣區去年消費力全港排第五

黃新宇續指，荃灣是高消費力的地區之一，按2021年政府統計，荃灣區住戶收入達31,800元，全港排名第五，因此吸引不少食肆及零售商落戶荃灣。此外，荃灣區有不少新落成住宅及商廈群，為區內帶來穩定人流，而沙咀道更是荃灣主要道路之一，位置在荃灣站與荃灣西站中間，可說是荃灣新舊交匯點之一。他相信，在更多大型屆苑及新落成商廈群包圍下，荃灣區將陸續出現以民生消費為主的租務成交。

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