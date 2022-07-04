舖位成交｜棄租商場舖 麵包店近11萬租荃灣街舖 租金較前貴兩皮

荃灣區人口稠密，部分街道人流時刻暢旺，有零售租客棄租商場舖位，轉而租街舖繼續經營。中原(工商舖)新近促成荃灣沙咀道地舖租務成交，租客經營麵包店，放棄租用多時的荃灣商場舖，轉租沙咀道地舖，成交月租約10.8萬元，租金較之商場舖租貴約2萬元。

中途棄租商場舖 落戶罕有細地舖 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，上述租務成交物業位於荃灣沙咀道254至258號地下2號舖，面積約400方呎，月租約10.8萬元，平均呎租約270元，租期由今年5月至2024年4月。新租戶經營麵包店，原租用同區眾安街68號千色匯一期地下G26號一個面積約712方呎舖位，月租約9萬元，呎租約126元，租期3年，原於2024年8月屆滿。據了解，由於沙咀道鮮有細面積舖位放租，故今次租客是中途棄租商場舖，並以較高租金承租人流較旺，兼不受經營時間限制的沙咀道地舖。黃新宇又稱，業主有感租客極具誠意，亦有輕微調低意向價放租。