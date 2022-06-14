舖位放售｜鐵路效應帶動港島舖市 西環士美菲路地舖意向價約5500萬

自會展站通車後，大大縮短往來新界與港島區過海時間及距離，而鐵路效應亦帶動港島區舖市，需求見強勁，極具升值潛力。新近有業主趁舖市氣氛向好，委托中原（工商舖）獨家代理放售西環士美菲路12號地舖，叫價約5,500萬元。

中原（工商舖）商舖部副分區營業董事陸澤森表示，該舖位於西環士美菲路12號文光閣地下B號舖，面積約760方呎，業主原叫價6,000萬元，現下調至5,500萬元，呎價約7.2萬元，以連租約形式出售。據了解，業主為上市公司相關人士，自2007年以約1,550萬元購入上述舖位後，一直作放租用途。舖位過去曾以每月約8.5萬元租予便利店，其後由外帶壽司店承租至今長達7年，屬長情租客，月租約11.5萬元，租期至2024年1月，回報率約2.5厘。

屬「搵食」地段 人流暢旺

陸澤森續指，是次放售舖位鄰近港鐵堅尼地城站，四周住宅林立，更有大學宿舍，位處民生區之中，附近亦是食肆集中地，每當午餐及晚餐時段人流旺盛，屬「搵食」必訪之地；加上鄰近新落成的豪宅KENNEDY 38現正熱賣中，預料該區將不乏中產及高消費力人士。他分析，該地段屬民生消費旺段，吉舖消化力強，而同地段目前有兩個放售中的舖位，其租金回報率大都在2%以下，例如士美菲路6A號地下J號舖及8號地下B號舖，租客為牙醫及酒舖，回報率分別只有約1.69厘及1.64厘，足證是次放售舖位的回報率相對優勝，甚適合有意作長線投資及收租的人士。