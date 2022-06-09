舖位租賃成交｜疫市兼無遊客 新界民生消費區舖租不跌反升

疫情自2020年持續至今，一直採取嚴格的防疫措施，在欠缺旅客支持下，旅遊旺區的人流大減，帶動租金下調。不過，本地居民因難以出國，變相留港消費，加上消費券效應，令民生類商舖的需求持續穩定，接連有舖位獲承租，故租金未見嚴重跌幅，其中新界區舖市走勢更見平穩。中原（工商舖）最新促成兩宗新界區民生舖位租務成交，涉及月租共約27萬元，兩者租金皆較舊租不跌反升。
人流旺吉舖少 新租較舊租升約7%
中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事曾自強表示，位於屯門仁政街7至35號屯門中心地下4號舖，面積約1,600方呎，以約15萬元租出，呎租約94元，租期3年，新租客經營生果店。業主多年前買下該舖位，一直以長線收租為主，新舊租客均經營民生類行業，前租客開凍肉店，當時月租約14萬元，現租價較前租輕微上升約7%。曾自強續指，該舖位於屯門舊墟，鄰近新街市，附近店舖多為民生小店，而且被住宅群包圍，是街坊日常購物集中地，人流旺盛，對民生用品需求大。他亦又稱，該地段多屬長情租戶，甚少吉舖，且經常極速被承租，是次舖位因上手租客個人原因棄租，才在市場招租，並迅即獲承接。
主打本地客地段 民生店需求大
此外，元朗民生區亦與屯門情況相近，曾自強稱，新近促成的舖位位於元朗安寧路59A號寶豐樓地下5號舖，面積約1,000方呎，月租約11.8萬元，呎租約118元，由水果及凍肉店承租。前租客同樣為凍肉店，月租約12.8萬元，現租金較前租金輕微調整約8%。曾自強稱，元朗區較為人熟悉兼人流較集中的街道，分別為有「大馬路」之稱的青山公路元朗段、教育路及安寧路，昔日為旅客熱點的大馬路，因疫情而令吉舖增多；而主打本地客的教育路及安寧路，則影響較輕微，除了因為該地段鄰近街市，人流密集外，疫情下人們為了避免外出用餐，在家做飯變為常態，令個別行業如凍肉店需求增多，生意額亦見倍升，因而吸引更多新店進駐，帶動舖位租務需求。隨著疫情持續穩定，預料民生舖承租情況會見理想。