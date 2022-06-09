舖位租賃成交｜疫市兼無遊客 新界民生消費區舖租不跌反升

疫情自2020年持續至今，一直採取嚴格的防疫措施，在欠缺旅客支持下，旅遊旺區的人流大減，帶動租金下調。不過，本地居民因難以出國，變相留港消費，加上消費券效應，令民生類商舖的需求持續穩定，接連有舖位獲承租，故租金未見嚴重跌幅，其中新界區舖市走勢更見平穩。中原（工商舖）最新促成兩宗新界區民生舖位租務成交，涉及月租共約27萬元，兩者租金皆較舊租不跌反升。

人流旺吉舖少 新租較舊租升約 7% 中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事曾自強表示，位於屯門仁政街7至35號屯門中心地下4號舖，面積約1,600方呎，以約15萬元租出，呎租約94元，租期3年，新租客經營生果店。業主多年前買下該舖位，一直以長線收租為主，新舊租客均經營民生類行業，前租客開凍肉店，當時月租約14萬元，現租價較前租輕微上升約7%。曾自強續指，該舖位於屯門舊墟，鄰近新街市，附近店舖多為民生小店，而且被住宅群包圍，是街坊日常購物集中地，人流旺盛，對民生用品需求大。他亦又稱，該地段多屬長情租戶，甚少吉舖，且經常極速被承租，是次舖位因上手租客個人原因棄租，才在市場招租，並迅即獲承接。