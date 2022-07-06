舖位租賃成交｜石門逆市租務旺 便當店約8萬月租京瑞廣場二期地舖

疫情下，工商舖市況疲弱，惟新興地區如石門區則在逆市中突圍，先後錄得多宗大額買賣成交，更帶動區內租務氣氛趨活躍。新近石門京瑞廣場二期錄得一宗地舖租務成交，成交月租約8萬元，租客經營特式便當生意，以吸納附近上班族、學生和居民客源。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事彭慧思表示，石門區今年至今已錄得約154宗工商廈租務成交，反映該區受不少企業選擇及注目，而企業進駐帶動食肆需求，其中石門安群街1號京瑞廣場二期G23號地舖，面積約1,335方呎，成交租金約8萬元，物業業主為億京集團，租客則經營夏威夷特式便當生意。據資料顯示，過去一年京瑞廣場地舖共錄得17宗租務成交，最近一宗為今年6月該商場G55號地舖，租金約78,460元，與上述成交租金相若，屬市價水平。

工廈學校屋苑多 餐飲業生意旺

彭慧思續指，是次獲承租地舖位處港鐵站旁，距離不足1分鐘步程，附近亦有多幢工商廈，如永得利中心及匯貿中心等，同時亦鄰近學校和住宅屋苑，在用膳時段人流頗多，生意不俗；加上石門是新界東其中一個重點工商廈區，京瑞廣場亦是新界東最新商廈之一，因而令石門區成為貿易公司的選址重點。此外，石門區鄰近沙田第一城等大型屋苑，不少區內居民亦會前來覓食，從而帶動該區餐飲租務成交。