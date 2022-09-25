舖位租賃成交｜連鎖拉麵店9.5萬租旺角通菜街地舖 較舊租平5%

疫情趨向穩定，加上第二輪消費券即將發放，令餐飲商戶最受惠。新近旺角地舖錄得一宗租務成交，由連鎖拉麵店以每月約9.5萬元承租通菜街一個核心舖位，租金較上手租金輕微下調約5%。

上手麵店月租 10 萬 新租金平 5 千 中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，上述租賃成交個案位於旺角通菜街112號地下，面積約1,050方呎，新近獲連鎖拉麵店以月租約9.5萬元租用；舖位前租客經營中式刀削麵店，舊月租約10萬元，是次新租金較前租金輕微下調約5%。該舖座落區內主要飲食段，鄰近港鐵旺角站，人流絡繹不絕，帶動客源穩定，而且舖位亦備有來去水、洗手間及3相100A電力，配套充裕。