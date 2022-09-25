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地產
2022-09-25 12:00:16

舖位租賃成交｜連鎖拉麵店9.5萬租旺角通菜街地舖 較舊租平5%

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隨著疫情走勢回落，餐飲業積極進駐核心區地段，其中旺角通菜街112號地舖新近獲連鎖拉麵店承租，月租約9.5萬元。

隨著疫情走勢回落，餐飲業積極進駐核心區地段，其中旺角通菜街112號地舖新近獲連鎖拉麵店承租，月租約9.5萬元。

疫情趨向穩定，加上第二輪消費券即將發放，令餐飲商戶最受惠。新近旺角地舖錄得一宗租務成交，由連鎖拉麵店以每月約9.5萬元承租通菜街一個核心舖位，租金較上手租金輕微下調約5%

上手麵店月租10 新租金平5

中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，上述租賃成交個案位於旺角通菜街112號地下，面積約1,050方呎，新近獲連鎖拉麵店以月租約9.5萬元租用；舖位前租客經營中式刀削麵店，舊月租約10萬元，是次新租金較前租金輕微下調約5%。該舖座落區內主要飲食段，鄰近港鐵旺角站，人流絡繹不絕，帶動客源穩定，而且舖位亦備有來去水、洗手間及3100A電力，配套充裕。

餐飲業承租力較強

鄧振豪續稱，新一輪電子消費券將於10月發放，疫情走勢亦回穩，加上市場憧憬通關，不少餐飲業租客趁核心區租金由高位調整而加快落戶。資料顯示，鄰近舖位旺角通菜街108號地下連入則閣，面積約950方呎，入則閣樓面積則約350方呎，獲鐘錶店承租，成交月租約7萬元，對比上述成交，反映餐飲業承租力相對較強。他又稱，現時該地段空置率低，僅有兩個地舖出租，隨著疫情陰霾漸漸散去，預料核心消費區出租率會持續靠穩，當中以餐飲業最為積極。

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