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地產
2022-11-03 19:10:00

舖位租賃｜中環蘇豪區逾3千呎一樓舖位 月租11萬 租金逆市升逾三成

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社交距離措施放寬，刺激餐飲市道向好，新近有食肆以約11萬元，承租中環伊利近街一個面積逾3,300方呎的1樓舖位，租金較舊租約8萬元上升約37.5%。

社交距離措施放寬，刺激餐飲市道向好，新近有食肆以約11萬元，承租中環伊利近街一個面積逾3,300方呎的1樓舖位，租金較舊租約8萬元上升約37.5%。

本港疫情持續放緩，社交距離措施逐步放寬，而國際七人欖球賽及四年一度世界盃開鑼，預計屆時市面人流有所增加，推動餐飲市道需求上升。新近中環蘇豪區錄得一宗租務成交，有食肆以每月約11萬元承租面積逾3,300方呎的1樓舖位，租金在逆市下升逾三成。

上手西餐廳租客月租8

中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，上述租賃成交個案為中環伊利近街28112號舖，物業面積約3,329方呎，新近獲食肆以月租約11萬元租用。舖位前租客為西餐廳，舊月租約8萬元，故是次新租金與舊租金相比，逆市上升約37.5%。黃新宇補充，舖位鄰近中環至半山自動扶手電梯系統，且留有餐廳裝修、來去水及洗手間等配套，新租客可節省開支及時間，快速開業，以部署即將來臨的旺季；而該舖業主現時亦以意向價約5,000萬元放售舖位。

食肆收益按季升逾6% 中環舖位空置率續偏低

據政府統計處最新資料指，今年第3季的食肆總收益價值臨時估計為241億元，按季上升約6.4%，同時根據中原(工商舖)資料顯示，中環舖位空置率持續偏低，9月份錄得約12.96%，創下自20203月有記錄以來新低。黃新宇稱，多項數據反映餐飲及零售市道繼續改善，加上社交距離措施進一步放寬及消費券計劃，為餐飲業帶來支持，預料會有不少租客趁機搶佔優質舖位，核心區租賃交投料轉趨活躍。

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