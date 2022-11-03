舖位租賃｜中環蘇豪區逾3千呎一樓舖位 月租11萬 租金逆市升逾三成

本港疫情持續放緩，社交距離措施逐步放寬，而國際七人欖球賽及四年一度世界盃開鑼，預計屆時市面人流有所增加，推動餐飲市道需求上升。新近中環蘇豪區錄得一宗租務成交，有食肆以每月約11萬元承租面積逾3,300方呎的1樓舖位，租金在逆市下升逾三成。

上手西餐廳租客月租 8 萬 中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，上述租賃成交個案為中環伊利近街28號1樓1及2號舖，物業面積約3,329方呎，新近獲食肆以月租約11萬元租用。舖位前租客為西餐廳，舊月租約8萬元，故是次新租金與舊租金相比，逆市上升約37.5%。黃新宇補充，舖位鄰近中環至半山自動扶手電梯系統，且留有餐廳裝修、來去水及洗手間等配套，新租客可節省開支及時間，快速開業，以部署即將來臨的旺季；而該舖業主現時亦以意向價約5,000萬元放售舖位。