舖市走勢｜中原：新特首上場 各利好消息帶動 核心區商舖空置率續改善

自消費券派發及社交距離措施放寬後，利好餐飲及零售行業，5月份核心區舖位空置情況窄幅上落。中原(工商舖)認為，隨著新政府將正式履新，政治局面穩定，加上疫情漸見回穩，社交距離措施可望持續放寬，配合傳統消費旺季的暑假即將來臨，以及第二期消費券亦將於8月初派發，在種種利好因素下，預料可大大刺激市面消費及餐飲氣氛，振興經濟，有利商舖市場發展，預料舖位空置率將會逐步回落。

5 月銅鑼灣區商舖空置率僅微升 中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，據中原(工商舖)資料顯示，5月份核心區商舖空置率整體走勢平穩，多個地區舖位空置率呈升勢，但僅屬輕微。當中空置表現最佳要數銅鑼灣區，5月份商舖空置率為5.46%，按月微升0.06個百分點，對比2021年同期則大幅改善4.94個百分點。黃偉基指出，銅鑼灣為各核心區中擁有最多零售及餐飲元素，疫情下人流仍見不俗，且租金於過去兩年間大幅下跌，因此成為不少零售及餐飲品牌進駐首選；當中昔日名店雲集的一線地段羅素街，在疫情下出現新現象，過去十多年來罕見錄得餐飲業承租地舖個案，反映業主接受現實，並適應新經營及消費模式，預料該地段一帶的租客類別將趨向多元化。