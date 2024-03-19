舖租跌刺激交投增 灣仔地舖連一樓月租約12萬 較舊租平四成｜商舖市況

新一年首兩個月港島區商舖租賃氣氛持續上揚，核心區舖位空置率亦顯著回落。資料顯示，灣仔區舖位租賃最新錄得約18宗租務成交，按月增約20%，整體成交金額則錄得約132萬元，按月下跌約28%，反映現時該區舖位租金向下調整，因而吸引個別新租戶趁勢進駐開業。其中灣仔莊士敦道150號地下及148至150號一樓舖位，新近以每月約12萬元租出，新租客為手機配件店，新租金較舊租金回落約四成。

舊租客為茶記 月租 20 萬 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，上述灣仔最新租務成交物業建築面積共約3,000方呎，以成交月租約12萬元計，平均呎租約40元，新租客為手機配件店，租期為兩年，而舖位舊租客為茶餐廳，租金約20萬元。他指出，該舖位靠近莊士敦道及太和街交通交匯處，毗鄰大有商場、囍匯街及服務式住宅，亦鄰近修頓球場，人流不俗，而舖位過往大多租予餐飲行業，今次租務成交亦獲多位準租客競投，最終由手機配件店成功進駐。