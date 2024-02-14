熱門搜尋:
六合彩 情人節2024 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-14 14:17:56

英皇集團傳放售非核心物業總值逾20億 沙田穗禾商場市值最貴｜工商舖市況

分享：
英皇集團傳放售非核心物業總值逾20億 沙田穗禾商場市值最貴｜工商舖市況

在今批放售物業中，沙田穗禾商場屬價值較高，總面積約9.5萬方呎商舖，連同超過900個車位，物業市值約8.8億元。(英皇集團圖片)

據本地傳媒報道指，英皇集團最新放售超過10項非核心物業，涵蓋商場、工廈及商廈等，總值逾20億元；集團對相關放售事宜不作回應。

市場消息指，英皇集團近期部署放售旗下約13項物業，涉及商場、全幢或分層工廈、商廈等，地區分布於灣仔、柴灣及沙田等，未有涉及尖沙咀、銅鑼灣等核心地段物業。

市值最貴為沙田穗禾商場

在今批放售物業中，沙田穗禾商場屬價值較高，項目為民生區商場，總面積約9.5萬方呎商舖，連同超過900個車位，物業市值約8.8億元。據悉，英皇於2016年以7.28億元向領展(823)購入項目。其次較貴重物業為屯門新安街1315號工廈，地盤面積共約2萬方呎，現為寶泰工業大廈和山齡工業大廈共兩幢工廈，總樓面面積約88,154方呎，地盤具有一定重建價值，物業目前市值約5.2億元。

英皇集團傳放售非核心物業總值逾20億 沙田穗禾商場市值最貴｜工商舖市況 英皇集團傳放售非核心物業總值逾20億 沙田穗禾商場市值最貴｜工商舖市況

商舖及商廈方面，是次推售包括灣仔駱克道474476號地下及1樓，面積約3,060方呎，市值約1.38億元。另同區告士打道66號筆克大廈578樓，物業每層面積約2,575方呎，定價由4,583萬至5,150萬元，總值逾1.43億元。

半年沽4物業套現超過4

翻查資料，英皇集團近半年內積極出售非核心物業套現，包括去年11月沽出柴灣華盛中心地廠連地下12號貨車位，成交價7,550萬元；同年9月以8,550萬元沽出北角THE JAVA地下123號舖；連同6月及8月先後以6,380萬元售出跑馬地怡豐大廈地下14號舖及以1.8億元沽出西灣河港島．東18地下及1樓基座商舖，半年間總成交金額超過4億元。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受