英皇集團傳放售非核心物業總值逾20億 沙田穗禾商場市值最貴｜工商舖市況

在今批放售物業中，沙田穗禾商場屬價值較高，總面積約9.5萬方呎商舖，連同超過900個車位，物業市值約8.8億元。(英皇集團圖片)

在今批放售物業中，沙田穗禾商場屬價值較高，項目為民生區商場，總面積約9.5萬方呎商舖，連同超過900個車位，物業市值約8.8億元。據悉，英皇於2016年以7.28億元向領展(823)購入項目。其次較貴重物業為屯門新安街13至15號工廈，地盤面積共約2萬方呎，現為寶泰工業大廈和山齡工業大廈共兩幢工廈，總樓面面積約88,154方呎，地盤具有一定重建價值，物業目前市值約5.2億元。

商舖及商廈方面，是次推售包括灣仔駱克道474至476號地下及1樓，面積約3,060方呎，市值約1.38億元。另同區告士打道66號筆克大廈5、7及8樓，物業每層面積約2,575方呎，定價由4,583萬至5,150萬元，總值逾1.43億元。

半年沽 4 物業套現超過 4 億

翻查資料，英皇集團近半年內積極出售非核心物業套現，包括去年11月沽出柴灣華盛中心地廠連地下1及2號貨車位，成交價7,550萬元；同年9月以8,550萬元沽出北角THE JAVA地下1、2、3號舖；連同6月及8月先後以6,380萬元售出跑馬地怡豐大廈地下1至4號舖及以1.8億元沽出西灣河港島．東18地下及1樓基座商舖，半年間總成交金額超過4億元。