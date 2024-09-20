熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-09-20 16:13:40

英皇ONE JARDINE’S LOOKOUT提佣金建議 不接受代理給買家回佣｜跑馬地新盤

分享：
英皇ONE JARDINE’S LOOKOUT提佣金建議 不接受代理給買家回佣｜跑馬地新盤

柯穎豪(右)表示，希望地產代理全享合理佣金，不接受地產交易中給予買家回佣。

adblk5

英皇集團今日(20)為旗下跑馬地宏德街1號住宅項目「ONE JARDINES LOOKOUT」提出「支持合理佣金」建議，集團銷售及市場總監柯穎豪表示，希望地產代理全享合理佣金，不接受地產交易中給予買家回佣，讓樓價回歸真實。英皇集團今日正式與五大地產代理共同簽署合約，落實相關協定。

柯穎豪指，買家入飛時即會被告知不接受回佣，如有代理違約，將有權取消相關交易。柯穎豪表示，該項建議令地產交易更透明化更公平，亦能減少買家困惑，幫助銀行估價更準確，以及經紀獲得合理回報，帶來「四方共贏」，期望能推動業界建立一個標準化、健康發展的地產營商市場，該建議亦考慮應用於其後集團旗下全新盤。

adblk6
英皇ONE JARDINE’S LOOKOUT提佣金建議 不接受代理給買家回佣｜跑馬地新盤

英皇集團今日正式與五大地產代理共同簽署合約。

項目有機會月內開售

柯穎豪續指，項目已錄得超額認購，昨日(19)開放示範單位以來錄得逾千人參觀，入票人士中本地客佔約七成，另專才等佔約三成，投資客減息後亦有增加。項目正積極考慮加推，有機會本月開售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商是次提出建議屬「開先河」，希望市場可以做到「明碼實價」，相信部分發展商有可能仿效，中原亦會按合法合規程序為買家提供專業服務。

「ONE JARDINE’S LOOKOUT」日前「一條龍」進行命名、上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，涉及50伙，提供最高折扣10%，折實售價由415萬元起，折實呎價由15,888元起，折實平均呎價17,904元。項目位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日，樓花期僅3個月。

adblk7

 
 
 