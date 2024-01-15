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地產
2024-01-15 18:30:00

荃德花園東南兩房山景戶 附實用雅裝 慳大筆裝修費｜有樓睇

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開放式設計廚房，令大廳更具空間感。

開放式設計廚房，令大廳更具空間感。

荃灣荃景圍一帶有不少私樓上車盤，其中樓齡37年的荃德花園，位處該處山腳，由5座大廈組成。屋苑主打兩房戶型，單位以間隔四正實用見稱，故獲得不少首置客或小家庭歡迎。屋苑單位景觀多為樓景，但是次介紹的放盤單位則享有部分翠綠山景，即使位處中層，景致仍相對開揚；加上單位附帶雅緻簡約裝修，備有不少新淨組合櫃及地台等，十分適合想快速遷入、兼想慳一筆裝修費的買家。

單位採光度不俗，開揚通爽。 雖然單位面積不足350方呎，但大廳空間頗闊落。 玄關旁設有訂製大櫃及鞋櫃，保養新淨。 廚房設計充分善用空間和配套，設有便於收放的餐枱，十分慳位實用。 單位座向東南，望部分山景，景觀開揚寧靜。 其中一間睡房設有訂製的置頂衣櫃及床頭櫃，新淨實用。 另一間房設有地台，收納空間充裕。 明廁浴室保養不俗。 單位平面圖。 荃灣荃德花園樓齡37年，共由5座物業組成。

多訂製傢俱 討好實用

上述放盤為荃德花園B座中層F室，單位實用面積341方呎，屬兩房間隔，叫價520萬元，平均實用呎價15,249元。單位實用率有74%，間隔方方正正，加上廚房採開放式設計，令大廳更顯闊落好使。單位裝修以木色和白色為主調，用色和設計簡約討好，保養不俗仍新淨，而最重要是當中有不少是訂製的儲物櫃，以及方便收放的餐枱，實用又慳位，令只有300多呎的小單位，有不少活動空間。此外，單位為兩房設計，其中一間設有地台，另一間則有置頂衣櫃，收納空間不少，十分實用。

放盤單位資料

物業名稱：荃德花園
地址：荃灣荃景圍208
樓齡：37
發展商：大昌地產
放盤單位：B座中層F (物業編號：CMM081)
叫價：520萬元 (參考市值租金約1.2萬元)
實用面積：341方呎 / @15,249
建築面積：461方呎 / @11,279
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/4aW4D6L
查詢電話：9171 8922 (中原地產荃灣麗城3期分行 余先生)

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