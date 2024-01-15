荃德花園東南兩房山景戶 附實用雅裝 慳大筆裝修費｜有樓睇

荃灣荃景圍一帶有不少私樓上車盤，其中樓齡37年的荃德花園，位處該處山腳，由5座大廈組成。屋苑主打兩房戶型，單位以間隔四正實用見稱，故獲得不少首置客或小家庭歡迎。屋苑單位景觀多為樓景，但是次介紹的放盤單位則享有部分翠綠山景，即使位處中層，景致仍相對開揚；加上單位附帶雅緻簡約裝修，備有不少新淨組合櫃及地台等，十分適合想快速遷入、兼想慳一筆裝修費的買家。

多訂製傢俱 討好實用

上述放盤為荃德花園B座中層F室，單位實用面積341方呎，屬兩房間隔，叫價520萬元，平均實用呎價15,249元。單位實用率有74%，間隔方方正正，加上廚房採開放式設計，令大廳更顯闊落好使。單位裝修以木色和白色為主調，用色和設計簡約討好，保養不俗仍新淨，而最重要是當中有不少是訂製的儲物櫃，以及方便收放的餐枱，實用又慳位，令只有300多呎的小單位，有不少活動空間。此外，單位為兩房設計，其中一間設有地台，另一間則有置頂衣櫃，收納空間不少，十分實用。