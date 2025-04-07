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地產
2025-04-07 18:40:00

荃灣中心兩房雅裝開揚戶 開價不足4球 印花稅100元｜有樓睇

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單位景觀開揚，主要望球場、學校及遠樓景。

單位景觀開揚，主要望球場、學校及遠樓景。

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荃灣區細價上車盤中，荃灣中心屬於多選擇的屋苑之一，全盤共有19座，涉及逾4,500伙一房至三房單位，加上由新鴻基發展，物業質素具有保證。屋苑現有一伙雅緻企裝開揚兩房放盤，業主開價不足4球，符合400萬元或以下樓價的100元印花稅新稅階；若買入單位作收租之用，料租金回報約有3厘。

荃灣中心是荃灣區內熱門細價上車盤之一。(資料圖片)

荃灣中心是荃灣區內熱門細價上車盤之一。(資料圖片)

採「眼鏡房」設計 景觀開揚

荃灣中心位於荃景圍荃景圍102號，於1979年開始入伙，樓齡至今有46年，單位實用面積介乎233769方呎。是次推介的放盤為太原樓(17)高層H室，實用面積374方呎，屬兩房間隔，屬無走廊的「眼鏡房」設計，最新叫價398萬元，折合每呎實用叫價10,642元。單位目前參考市值租金約有10,000元，以最終成交價398萬計算，新買家料可享約3厘租金回報。此外，單位座向優質東南，景觀主要望球場、學校及遠樓景，視野頗開揚。至於內部裝修，整體算新淨，簡約裝潢設計討好實用，加上單位開則方正實用，間隔好使亦易於擺位。

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大廳開則四正，裝修新淨雅緻。 單位間隔四正，容易擺放傢俬。 廚房裝修頗新淨，淺色廚櫃及設計，討好實用。 兩間睡房間隔均方正實用。 單位有兩房，採「眼鏡房」設計。 單位平面圖。

放盤單位資料

物業名稱：荃灣中心
地址：荃灣荃景圍98
發展商：新鴻基
樓齡：46
放盤單位：太原樓(17)高層H (物業編號：CLD645)
叫價：398萬元 (參考市值租金1萬元)
實用面積：374方呎 / @10,642
建築面積：490方呎 / @8,122
間隔：兩房
單位相關資料：https://tinyurl.com/feazsamx
查詢電話：6650 0816 (中原地產荃灣西站第二分行B 林先生)

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