荃灣中心兩房雅裝開揚戶 開價不足4球 印花稅100元｜有樓睇

荃灣區細價上車盤中，荃灣中心屬於多選擇的屋苑之一，全盤共有19座，涉及逾4,500伙一房至三房單位，加上由新鴻基發展，物業質素具有保證。屋苑現有一伙雅緻企裝開揚兩房放盤，業主開價不足4球，符合400萬元或以下樓價的100元印花稅新稅階；若買入單位作收租之用，料租金回報約有3厘。

採「眼鏡房」設計 景觀開揚

荃灣中心位於荃景圍荃景圍102號，於1979年開始入伙，樓齡至今有46年，單位實用面積介乎233至769方呎。是次推介的放盤為太原樓(17座)高層H室，實用面積374方呎，屬兩房間隔，屬無走廊的「眼鏡房」設計，最新叫價398萬元，折合每呎實用叫價10,642元。單位目前參考市值租金約有10,000元，以最終成交價398萬計算，新買家料可享約3厘租金回報。此外，單位座向優質東南，景觀主要望球場、學校及遠樓景，視野頗開揚。至於內部裝修，整體算新淨，簡約裝潢設計討好實用，加上單位開則方正實用，間隔好使亦易於擺位。