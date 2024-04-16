荃灣工廈高層戶減價逾兩成即沽 業主平手走 新買家回報高見5厘｜工廈市況

新資本投資移民計劃於3月底正式接受申請，接受以1,000萬元為上限投資非住宅物業，當中葵荃區細價工廈選擇較多，而受惠政策帶動，區內工廈查詢個案亦見增加，個別工廈業主趁勢調低物業叫價，以吸引投資者關注。最新一宗工廈成交為荃灣TCL工業中心高層單位，成交價約288萬元，業主調低叫價幅度逾兩成即獲承接。
連租約沽 月租1.2萬
中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，上述由中原促成的工廈成交為荃灣大涌道8號TCL工業中心10樓16室，物業面積約788方呎，原本開價約350萬元，近日減價約21%，以約288萬元沽出，平均呎價約3,655元。物業屬連租約易手，目前月租約12,000元，租金回報率約5厘。據了解，原業主去年3月以約284萬元購入上址，當時成交呎價約3,604元，是次易手帳面獲利僅約4萬元，但扣除代理佣金及釐印費等雜項支出後，實質平手離場。
近愉景新城 同區新工廈相繼推售
馬健邦續指，TCL工業中心毗鄰工廈最新亦錄車位買賣成交，車位位於荃灣海盛路11號One Midtown 2樓，剛以約148萬元低價售出，按目前該廈放售車位平均意向價水平約180萬元計算，兩者差距約17%。他分析，TCL工業中心樓齡相對較高，但由於位處荃灣地標愉景新城對面，該商場近期由華懋集團以約40.2億元購入，預料該地段發展潛力不俗，加上近期區內有多個工廈新盤推出，帶動區內工廈投資氣氛，預料區內細價工廈且呎價相宜的單位將會受追捧；而One Midtown為區內指標工廈物業，附近有多幢工商廈包圍，對車位需求高。
他指出，受惠於政策帶動，不少投資者傾向重整投資組合，業主沽貨心態亦見積極，議價空間較大，相信會在新投資移民計劃帶動下，工廈市場進一步受關注，預料隨之將吸引更多投資者及用家承接，帶動荃灣區工廈買賣交投量。
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