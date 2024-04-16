荃灣工廈高層戶減價逾兩成即沽 業主平手走 新買家回報高見5厘｜工廈市況

新資本投資移民計劃於3月底正式接受申請，接受以1,000萬元為上限投資非住宅物業，當中葵荃區細價工廈選擇較多，而受惠政策帶動，區內工廈查詢個案亦見增加，個別工廈業主趁勢調低物業叫價，以吸引投資者關注。最新一宗工廈成交為荃灣TCL工業中心高層單位，成交價約288萬元，業主調低叫價幅度逾兩成即獲承接。

連租約沽 月租 1.2 萬 中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，上述由中原促成的工廈成交為荃灣大涌道8號TCL工業中心10樓16室，物業面積約788方呎，原本開價約350萬元，近日減價約21%，以約288萬元沽出，平均呎價約3,655元。物業屬連租約易手，目前月租約12,000元，租金回報率約5厘。據了解，原業主去年3月以約284萬元購入上址，當時成交呎價約3,604元，是次易手帳面獲利僅約4萬元，但扣除代理佣金及釐印費等雜項支出後，實質平手離場。