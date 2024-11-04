荃灣愉景新城靚裝兩房 助慳裝修費｜有樓睇

荃灣愉景新城是區內設施配套完善的大型私人屋苑，自設大型購物商場及住客會所，亦有一條有蓋行人天橋直達港鐵荃灣站，加上區內有不少民生食肆及商店，日常購物及交通都頗便利。愉景新城的大型購物商場D‧Park，向來走親子路線，場內除了有不少遊樂設施，亦會不時舉行親子玩樂及購物活動，加上屋苑鄰近「寵物友善」的南豐紗廠，方便飼養毛孩的家長前往散步「放風」，全方位照顧不同「孩子」的需要。