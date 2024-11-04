荃灣愉景新城靚裝兩房 助慳裝修費｜有樓睇

荃灣愉景新城是區內設施配套完善的大型私人屋苑，自設大型購物商場及住客會所，亦有一條有蓋行人天橋直達港鐵荃灣站，加上區內有不少民生食肆及商店，日常購物及交通都頗便利。愉景新城的大型購物商場D‧Park，向來走親子路線，場內除了有不少遊樂設施，亦會不時舉行親子玩樂及購物活動，加上屋苑鄰近「寵物友善」的南豐紗廠，方便飼養毛孩的家長前往散步「放風」，全方位照顧不同「孩子」的需要。
裝修新淨兼備部分大傢俬
是次推介的愉景新城放盤單位為1期2座低層G室，實用面積495方呎，採兩房開則，最新叫價650萬元，平均實用呎價13,131元，目前參考市值租金約17,500元。單位最大優點是附有靚裝，主人房設有地台，以及另一睡房設有訂製的上床下衣櫃連書枱組合等大型傢俬配套，而且仍相當新淨，如新買家合用，可節省一筆裝修費，兼且收樓後可快速入住。此外，單位座向西北，景觀主要望開揚山景和樓景，即使屬低層戶，室內光線仍算充沛。
放盤單位資料
物業名稱：愉景新城
地址：荃灣青山公路荃灣段398號
發展商：新世界、香港興業
樓齡：27年
放盤單位：1期2座低層G室 (物業編號：CLI984)
叫價：650萬元 (參考市值租金約1.75萬元)
實用面積：495方呎 / @13,131元
建築面積：610方呎 / @10,656元
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/4fdmfgk
查詢電話：63921058 (中原地產荃灣如心廣場分行 劉小姐)