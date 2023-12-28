荃灣新型工廈頻錄低價成交 TML廣場中層戶呎價重返10年前水平｜工廈市況

荃灣工業區近年逐步轉型為商貿區，區內出現不少重建之新型工廈，惟受經濟氛圍影響，物業價格持續回落，因而吸引用家及投資者趁低吸納。中原(工商舖)近期促成2宗區内工商物業買賣成交，呎價均低於市價，其中位於TML廣場中層單位，成交價約750萬元，呎價更重返2013年的低水平。
同廈每呎叫價普遍5千以上
中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，位於荃灣海盛路3號的TML廣場18樓D01室，面積約1,833方呎，以約750萬元售出，成交呎價約4,091元，以交吉形式易手；該單位目前市值月租約33,000元，租金回報率約5.2厘。新買家為區內用家，向來有留意該廈的呎價走勢，今番因有感呎價低水，故即睇即入市。據了解，原業主於2014年3月以約730萬元購入物業，是次易手帳面獲利約20萬元。同時，是次成交呎價更重返2013年水平，目前同幢大廈每呎叫價普遍約5,000元或以上，與市場叫價相比，上述成交呎價差幅約20%。
毗鄰One Midtown連租約315.6萬蝕沽
另外，TML廣場毗鄰工廈亦錄買賣成交。馬健邦指，該行促成荃灣海盛路11號One Midtown 16樓21室易手，物業面積約789方呎，最新以約315.6萬元連租約售出，折合呎價約4,000元，單位目前月租約12,500元，新買家可享回報約4.75厘。原業主於2016年8月以約348萬元購入物業，今次易手帳面微蝕約32.4萬元，調整幅度約9%。目前該廈放售單位意向呎價最低約5,837元水平，呎租水平則近17元左右。
TML廣場及One Midtown均為區內指標工廈物業，樓齡相對較新，兩者均享有港鐵荃灣西站及荃灣站的雙鐵優勢，周邊配套亦完善，鄰近有大型購物商場及食肆林立，早已吸引不少企業陸續進駐作總部或寫字樓。馬健邦分析，由於該兩幢工廈單位較多，且放售盤源亦不少，個別業主急於在年內重整投資組合，部署來年投資安排，加上擔心大廈放盤量會日益增加，故願意以低價或減價作招，因而造就不少低價買賣成交。他預測，隨著中港兩地商貿活動恢復，市場對區內工商廈需求將有增無減，同時，個別區内優質工商廈會因低價盤供應增多而受關注，預料將吸引更多投資者及用家入市，料帶動更多買賣交投量。