荃灣新型工廈頻錄低價成交 TML廣場中層戶呎價重返10年前水平｜工廈市況

荃灣工業區近年逐步轉型為商貿區，區內出現不少重建之新型工廈，惟受經濟氛圍影響，物業價格持續回落，因而吸引用家及投資者趁低吸納。中原(工商舖)近期促成2宗區内工商物業買賣成交，呎價均低於市價，其中位於TML廣場中層單位，成交價約750萬元，呎價更重返2013年的低水平。

同廈每呎叫價普遍 5 千以上 中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦表示，位於荃灣海盛路3號的TML廣場18樓D01室，面積約1,833方呎，以約750萬元售出，成交呎價約4,091元，以交吉形式易手；該單位目前市值月租約33,000元，租金回報率約5.2厘。新買家為區內用家，向來有留意該廈的呎價走勢，今番因有感呎價低水，故即睇即入市。據了解，原業主於2014年3月以約730萬元購入物業，是次易手帳面獲利約20萬元。同時，是次成交呎價更重返2013年水平，目前同幢大廈每呎叫價普遍約5,000元或以上，與市場叫價相比，上述成交呎價差幅約20%。