荃灣海之戀連環見紅！新盤向隅客回流買四房 上手揸7年帳輸3球｜二手蝕讓

自減息周期展開後，樓市氣氛明顯好轉，近日一手新盤熱賣，部分向隅客回流二手市場。荃灣區本月累錄約65宗二手買賣，較上月同期急增約80%；當中樓齡約6年的港鐵荃灣西站上蓋屋苑「海之戀」近期交投不斷，沽貨業主均同於2017年入市，最傷一位業主帳面虧損超過300萬元或約14.8%離場。 中原地產荃灣海之戀分行市務經理凌活忠表示，海之戀6座低層C室，實用面積約1,149方呎，四房套房間隔，享壯麗海景。原開價2,300萬元，放盤一年，最終以1,770萬元沽出，累減530萬元或約23%，呎價約15,405元。

凌活忠透露，買家為本地家庭，有見減息後樓市迅速回暖，加上樓價已回落不少，決定轉租為買，最近入標競投啟德區新盤單位，惜未能中標，覺得樓市已見底，故立即轉投二手市場入市優質單位。原業主於2017年以2,072.1萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損302.1萬元，物業期內跌價約14.8%。計及釐印費等使費，恐實蝕逾402萬元離場。 新盤向隅客睇樓一周買三房套自用 中原地產荃灣區域營業經理黃騰達稱，海之戀．愛炫美昨日(13日)更單日連錄2宗買賣，包括5A座低層C室，實用面積約812方呎，三房套房間隔。業主放盤已一段長時間，初時不太積極，直至今年4月，見撤辣後市况明顯反彈，加上有其他投資方向，才較為積極放盤，4月叫價調整至約1,580萬元，但受新盤低價搶客影響，睇樓客少，直至本月受減息及一手市場熾熱氣氛帶動，二手市況改善，單位獲新盤向隅客垂青，睇樓一星期即決定洽購單位作自住用途，最終以1,438萬元成交，與4月叫價相比減價142萬元或約9%，呎價約17,709元。

據悉，原業主於2017年以1,510萬元買入單位，持貨約7年，帳面損失72萬元或4.8%。計及釐印費等使費，恐實蝕逾143萬元離場。

黃騰達續稱，另屋苑3B座中層A室，實用面積約530方呎，兩房間隔。由於原業主計劃換樓，上月以950萬元放盤，日前獲同區換樓客洽購，一拍即合，最後以890萬元成交，累減60萬元或約6.3%，呎價約16,792元。原業主於2017年以882萬元買入單位，持貨約7年，帳面僅賺8萬元或約0.9%，計及釐印費等使費，恐實蝕逾34萬元離場。 三房套放盤逾 2 年累劈 405 萬易主 中原地產荃灣區高級區域營業經理陳文杰說，海之戀．愛炫美1座中層C室，實用面積約807方呎，三房一套連儲物室間隔，向西南，享全海景。由於屋苑位於鐵路站及商場上蓋，加上前臨海景，屬優質居所，獲上車客垂青。

據了解，上址早於2022年9月最初叫價1,880萬元放盤，近期叫價為1,600萬元，議價後以1,475萬元成交，呎價約18,278元，放盤長達2年多累劈405萬元或約21.5%。原業主於2017年以1,416萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利59萬元，物業期內升值約4.2%；但計及釐印費等使費，恐要倒蝕逾8萬元離場。 外區客 839 萬購中層兩房 利嘉閣地產荃灣-爵悅庭分行首席聯席董事鍾景安指，海之戀3A期5C座中層C室，實用面積約531方呎，兩房梗廚設計，向西，望樓景及部分海景。原開價858萬元放售，最後以839萬元成交，累減19萬元或約2.2%，呎價約15,800元。