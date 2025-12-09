荃灣租賃旺場！家庭客「零議價」租萬景峯四房 全．城滙兩房2.3萬租出｜二手市況

雖然傳統租賃旺季已過，但租盤依然渴求，租金表現亦硬淨。中原地產荃灣綠楊分行B組市務經理涂健表示，荃灣萬景峯新近錄得一宗「零議價」租賃成交，單位為1座高層A室，實用面積約1,023方呎，四房套房間隔，向如心酒店方向，可望海景，裝修企理。
據了解，上址業主日前開價4.2萬元放租，放盤僅數日即「零議價」租出，呎租約41.1元。
涂健透露，租客為家庭客，因現時租住的單位業主計劃出售物業，因此需遷出另覓居所，覺得萬景峯交通及起居十分方便，加上區內逾千呎的租盤較罕有，難得上址裝修合用，故爽快承租。業主於2007年以760萬元一手買入單位，現享租金回報達6.6厘。
全．城滙一手業主享近4厘回報
利嘉閣地產荃灣-映日灣B組分行經理李晓敏指，荃灣全．城滙1座中層C室，實用面積約525方呎，兩房間隔，望內園。
李晓敏稱，新租客經利嘉閣真盤源平台覓得上址，即聯絡代理安排參觀。客人認為屋苑交通方便，配套齊全，單位間隔實用，遂決定洽租。原叫價2.4萬元放租單位，議價後減價1,000元，以2.3萬元租出，呎租約43.8元。
據悉，業主於2017年以約713.2萬元一手買入單位，現享租金回報近3.9厘。李晓敏補充，該屋苑現有約7個單位放盤，月租意向價由約21,000元起。