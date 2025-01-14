荃灣荃景花園三房樓價重返10年前 租客438萬「筍價」承接｜二手樓成交

荃灣上車盤荃景花園錄三房戶「筍價」成交，樓價更重返10年前水平。中原地產荃灣南豐分行高級分區營業經理徐偉業表示，樓市利好因素增加，不少買家在市場尋寶入市。分行最新促成荃灣荃景花園5座中層A室成交，單位實用面積495方呎，屬三房間隔，外望池園景，景觀優質。單位原叫價480萬元，日前累減42萬元或8.8%，以438萬元成交，平均實用呎價8,848元，創屋苑三房單位造價10年新低。

較 3 年多前同類造價平近四成 徐偉業指，參考荃景花園三房單位成交紀錄，於2021年10月成交的7座低層A室，屬同則戶但質素稍遜，當時以723萬元沽出，今番新成交較高位下跌285萬元，跌幅近40%。而屋苑對上錄得450萬元內的三房成交，已要追溯至2014年，當時5座中層H室，屬同座及同方向，成交價438萬元，可見是次最新成交價重回10年前水平。

租客唔想再幫人供樓 覓盤數月入市 徐偉業又指，新買家為區內租客，見息口開始回落，樓價亦已大幅下調，置業成本減輕，認為現時每月交租，等如幫業主供樓，長遠計租樓並不划算，所以下決心買樓自己供樓。據悉，該買家尋覓心水單位約有數個月，見上址樓價屬10年前水平，相當吸引，故馬上承接。原業主則於2010年12月以267萬元買入單位，持貨約14年，現帳面獲利171萬元，期內升值64%。他補充，荃景花園目前450萬元以內放盤約有15個，當中只有一個屬三房，叫價445萬元。