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地產
2024-01-09 09:15:00

荃灣連錄「3字頭」成交！業主放盤年半終劈價160萬賣一房｜二手市況

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荃灣連錄「3字頭」成交！業主放盤年半終劈價160萬賣一房｜二手市況

祈德尊新邨一房放盤1年半，最終累減160萬元或30%沽出。(資料圖片)

政府停推住宅地，釋出救市訊號，而市場預期美國今年展開減息周期，加上部分二手業主因應市況主動降價，吸引買家趁平入市，荃灣區近日連錄「3字頭」成交個案。

中原地產荃灣萬景峰分行高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，祈德尊新邨B座高層K室，實用面積約353方呎，一房間隔，享園景及市景。單位於20227月原開價540萬元，已補地價，隨市況持續下行，業主不斷主動降價，最近減至400萬元，睇樓客開始增多，最終以380萬元沽出，放盤1年半，累減160萬元或30%，呎價約10,765元。

陳麗嫦透露，買家為外區上車客，最近於荃灣西一帶物色上車盤，視察後覺交通方便，民生配套完善，決定主攻價錢相宜又位置交通方便的屋苑，見祈德尊新邨條件合意，故承接上址自用。原業主於2014年以299萬元連補地價買入單位，持貨約10年轉手，帳面獲利81萬元，單位期內升值約27%

即睇荃灣祈德尊新邨放盤 (House730)

荃灣連錄「3字頭」成交！業主放盤年半終劈價160萬賣一房｜二手市況

荃灣老牌屋苑荃灣中心錄得今年首宗二手成交。(資料圖片)

荃灣中心今年開齋 兩房呎價險守8000

至於區內老牌屋苑荃灣中心錄得今年首宗二手成交，市場消息指，屋苑第17座低層B室，實用面積約374方呎，兩房間隔。原業主去年底開價400萬元放盤，最後累減100萬元或25%，至300萬元易手，呎價約8,021元，險守8,000元關口。

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據悉，原業主於2007年以119萬元購入單位，持貨約17年，帳面賺181萬元或約1.5倍離場。

即睇荃灣中心放盤 (House730)

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