荃灣連錄「3字頭」成交！業主放盤年半終劈價160萬賣一房｜二手市況

政府停推住宅地，釋出救市訊號，而市場預期美國今年展開減息周期，加上部分二手業主因應市況主動降價，吸引買家趁平入市，荃灣區近日連錄「3字頭」成交個案。 中原地產荃灣萬景峰分行高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，祈德尊新邨B座高層K室，實用面積約353方呎，一房間隔，享園景及市景。單位於2022年7月原開價540萬元，已補地價，隨市況持續下行，業主不斷主動降價，最近減至400萬元，睇樓客開始增多，最終以380萬元沽出，放盤1年半，累減160萬元或30%，呎價約10,765元。

荃灣中心今年開齋 兩房呎價險守 8000 關 至於區內老牌屋苑荃灣中心錄得今年首宗二手成交，市場消息指，屋苑第17座低層B室，實用面積約374方呎，兩房間隔。原業主去年底開價400萬元放盤，最後累減100萬元或25%，至300萬元易手，呎價約8,021元，險守8,000元關口。