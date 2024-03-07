華懋東京街項目獲批預售涉198伙 新地十四鄉重新申請｜新盤動態

地政總署公布，2月份有一個項目獲批預售，為華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣東京街項目，提供198伙，預計關鍵日期為2025年6月18日。

華懋集團銷售總監封海倫表示，長沙灣東京街項目是香港首個以「組裝合成建築法(MIC)」建成的私人住宅。項目前期銷售工作已準備就緒，集團計劃在今年下半年於項目取得入伙紙後以現樓形式進行銷售。據悉，項目戶型主打一房及兩房，基座設有商場。

萬泰大埔滘項目申預售 提供 135 伙

另外，上月共有3個項目申請預售，打破1月份「零申請」局面，當中只有萬泰集團大埔滘大埔公路住宅項目屬新申請，涉及135伙，預計關鍵日期為今年6月30日，樓花期僅約3個月。資料顯示，田北俊旗下的萬泰集團於2016年7月以11.82億元奪得上述地皮，地皮面積約29.85萬方呎，以最高可建樓面面積約25.97萬方呎計算，每方呎樓面地價約4,551元。