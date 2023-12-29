華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，展望2024年樓市仍有挑戰，雖然全球經濟復甦，市場預期明年有機會減息，惟地緣局勢動盪，或影響整體經濟信心。他稱，集團會維持市價推盤，以做到「貨如輪轉」，當項目完成後可適時推出市場，旗下長沙灣東京街重建項目有機會明年應市。
今年有多幅地皮流標收場，蔡宏興指出，集團會尋持合適的機會補充土地儲備，包括政府用地、私人市場、港鐵項目等方式補充土儲，並期望日後有機會投資於北部都會區及醫療保健服務的用地。他認為，政府採取基建先行的政策可令更多地區變得宜居，當經濟轉好，市場信心逐漸增強，發展商投地意欲便會增加，不過目前建築成本高企等因素，令發展商投地較為保守。
「如心園」木化石公園今日起開放
華懋集團旗下全港首個博物館級木化石公園「如心園」今日(29日)起首階段開放，面積約7萬方呎，位處荃灣西核心地帶，毗鄰如心廣場、荃灣西如心酒店，形成一個集商業大樓、商場、酒店及綠化園區於一身的地標。蔡宏興指，「如心園」是繼中環街市後，旗下第二個集合休閒娛樂元素的社區活動場所。
「如心園」展出逾百件、經歷數百萬年歲月洗禮的珍貴木化石，屬集團已故主席龔如心的稀有藏品。園區並設有一系列多媒體設施和先進環保科技，帶來獨有而充滿趣味的「娛+學」體驗。
華懋集團執行董事兼營運總裁王弘瀚指出，「如心園」重建項目有賴跨部門團隊的合力，以至多位專家顧問的貢獻，包括策展人及建築師陳麗喬博士；地質學權威、香港大學地球科學系陳龍生教授；以及如心園首席修復顧問、康樂及文化事務署前助理署長陳承緯，融合美學、科學及教學三個元素，豐富訪客體驗，令如心園達致博物館級數。」他續指，如心園亦與香港科學館、國家級古生物化石博物館等合作，共同推廣木化石。
項目策展人陳麗喬博士以藝術手法，展現木化石的美感及打造遊園體驗，所以視「如心園」為半個藝術館。陳龍生教授則以精準嚴謹的科學角度，介紹木化石的歷史、形成過程和獨特性。陳承緯則精於專業保育，他説：「如心園的木化石藏品大多來自印尼西爪哇，可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期。
重點木化石展品
一石一足印，園內展出五顆人生里程碑的木化石，包括勝利石、週年石、畢業石、娣盟石，以及為如心園點題的心形如心石，並展出長達30米、全球第七長木化石的日石，和長達25米的月石。
可持續發展設施
為推動可持續發展的概念，如心園設置一系列環保設施，包括提供即時天氣資訊、無線充電器、照明感應器、送風功能的智能長椅；預計每年可生產約十萬度電力，相等於如心園約四分一用電量的太陽能光伏系統；可帶動雨水流入地下水箱，以灌溉園中花草樹木和讓遊人嬉水的水循環區；為體驗館加強自然通風的捕風器；由時裝設計師何國鉦設計、採用咖啡渣和再生聚酯纖維製造的員工制服等。
木化石體驗館
樓高兩層的木化石體驗館，設有十六個主題展區及一個活動室，介紹世界各地的木化石收藏，培養大眾對地質學的興趣；並設以香港六角石柱為設計靈感的六角影室。
「娛＋學」之旅
除了遊覽園區，遊人亦可參加導賞團、主題工作坊和在露天劇場舉行的各種戶外活動，帶來豐富的互動體驗。位處園區中心的鐘心廣場，設置三個報時裝置 – 天、地、人，表達重視時間、生命和地球的訊息。