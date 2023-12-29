熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 黎淑賢去世 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 姜濤 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-29 17:30:48

華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢

分享：
華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢

蔡宏興稱，集團會維持市價推盤，以做到「貨如輪轉」，當項目完成後可適時推出市場。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，展望2024年樓市仍有挑戰，雖然全球經濟復甦，市場預期明年有機會減息，惟地緣局勢動盪，或影響整體經濟信心。他稱，集團會維持市價推盤，以做到「貨如輪轉」，當項目完成後可適時推出市場，旗下長沙灣東京街重建項目有機會明年應市。

今年有多幅地皮流標收場，蔡宏興指出，集團會尋持合適的機會補充土地儲備，包括政府用地、私人市場、港鐵項目等方式補充土儲，並期望日後有機會投資於北部都會區及醫療保健服務的用地。他認為，政府採取基建先行的政策可令更多地區變得宜居，當經濟轉好，市場信心逐漸增強，發展商投地意欲便會增加，不過目前建築成本高企等因素，令發展商投地較為保守。

華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢

華懋集團旗下長沙灣東京街重建項目有機會明年應市。(資料圖片)

「如心園」木化石公園今日起開放

華懋集團旗下全港首個博物館級木化石公園「如心園」今日(29)起首階段開放，面積約7萬方呎，位處荃灣西核心地帶，毗鄰如心廣場、荃灣西如心酒店，形成一個集商業大樓、商場、酒店及綠化園區於一身的地標。蔡宏興指，「如心園」是繼中環街市後，旗下第二個集合休閒娛樂元素的社區活動場所。

「如心園」展出逾百件、經歷數百萬年歲月洗禮的珍貴木化石，屬集團已故主席龔如心的稀有藏品。園區並設有一系列多媒體設施和先進環保科技，帶來獨有而充滿趣味的「娛+學」體驗。

華懋集團執行董事兼營運總裁王弘瀚指出，「如心園」重建項目有賴跨部門團隊的合力，以至多位專家顧問的貢獻，包括策展人及建築師陳麗喬博士；地質學權威、香港大學地球科學系陳龍生教授；以及如心園首席修復顧問、康樂及文化事務署前助理署長陳承緯，融合美學、科學及教學三個元素，豐富訪客體驗，令如心園達致博物館級數。」他續指，如心園亦與香港科學館、國家級古生物化石博物館等合作，共同推廣木化石。

華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢 華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢 華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢 華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢 華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢

項目策展人陳麗喬博士以藝術手法，展現木化石的美感及打造遊園體驗，所以視「如心園」為半個藝術館。陳龍生教授則以精準嚴謹的科學角度，介紹木化石的歷史、形成過程和獨特性。陳承緯則精於專業保育，他説：「如心園的木化石藏品大多來自印尼西爪哇，可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期。

重點木化石展品

一石一足印，園內展出五顆人生里程碑的木化石，包括勝利石、週年石、畢業石、娣盟石，以及為如心園點題的心形如心石，並展出長達30米、全球第七長木化石的日石，和長達25米的月石。

可持續發展設施

為推動可持續發展的概念，如心園設置一系列環保設施，包括提供即時天氣資訊、無線充電器、照明感應器、送風功能的智能長椅；預計每年可生產約十萬度電力，相等於如心園約四分一用電量的太陽能光伏系統；可帶動雨水流入地下水箱，以灌溉園中花草樹木和讓遊人嬉水的水循環區；為體驗館加強自然通風的捕風器；由時裝設計師何國鉦設計、採用咖啡渣和再生聚酯纖維製造的員工制服等。

木化石體驗館

樓高兩層的木化石體驗館，設有十六個主題展區及一個活動室，介紹世界各地的木化石收藏，培養大眾對地質學的興趣；並設以香港六角石柱為設計靈感的六角影室。

「娛＋學」之旅

除了遊覽園區，遊人亦可參加導賞團、主題工作坊和在露天劇場舉行的各種戶外活動，帶來豐富的互動體驗。位處園區中心的鐘心廣場，設置三個報時裝置 – 天、地、人，表達重視時間、生命和地球的訊息。

如心園木化石公園
地點： 荃灣楊屋道8號
開放時間： 每日上午10時 – 晚上10時 
入場費：免費

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受