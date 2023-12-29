華懋蔡宏興：明年樓市仍有挑戰 集團維持市價推盤｜樓市走勢

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，展望2024年樓市仍有挑戰，雖然全球經濟復甦，市場預期明年有機會減息，惟地緣局勢動盪，或影響整體經濟信心。他稱，集團會維持市價推盤，以做到「貨如輪轉」，當項目完成後可適時推出市場，旗下長沙灣東京街重建項目有機會明年應市。 今年有多幅地皮流標收場，蔡宏興指出，集團會尋持合適的機會補充土地儲備，包括政府用地、私人市場、港鐵項目等方式補充土儲，並期望日後有機會投資於北部都會區及醫療保健服務的用地。他認為，政府採取基建先行的政策可令更多地區變得宜居，當經濟轉好，市場信心逐漸增強，發展商投地意欲便會增加，不過目前建築成本高企等因素，令發展商投地較為保守。

「如心園」木化石公園今日起開放 華懋集團旗下全港首個博物館級木化石公園「如心園」今日(29日)起首階段開放，面積約7萬方呎，位處荃灣西核心地帶，毗鄰如心廣場、荃灣西如心酒店，形成一個集商業大樓、商場、酒店及綠化園區於一身的地標。蔡宏興指，「如心園」是繼中環街市後，旗下第二個集合休閒娛樂元素的社區活動場所。 「如心園」展出逾百件、經歷數百萬年歲月洗禮的珍貴木化石，屬集團已故主席龔如心的稀有藏品。園區並設有一系列多媒體設施和先進環保科技，帶來獨有而充滿趣味的「娛+學」體驗。 華懋集團執行董事兼營運總裁王弘瀚指出，「如心園」重建項目有賴跨部門團隊的合力，以至多位專家顧問的貢獻，包括策展人及建築師陳麗喬博士；地質學權威、香港大學地球科學系陳龍生教授；以及如心園首席修復顧問、康樂及文化事務署前助理署長陳承緯，融合美學、科學及教學三個元素，豐富訪客體驗，令如心園達致博物館級數。」他續指，如心園亦與香港科學館、國家級古生物化石博物館等合作，共同推廣木化石。