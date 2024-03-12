華懋蔡宏興：計劃增加收租物業投地 愉景新城商場定位吸引訪港遊客

蔡宏興表示，集團素來較少囤積、均即時發展，不會因撤辣改變原有推盤計劃。(林俊源攝)

華懋集團近期以40.2億元向新世界(017)收購荃灣愉景新城D‧PARK商場及停車場全部權益，集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，該商場屬長線物業投資，現時鋪位暫無空置，後期隨租約到期或調整租務組合。愉景新城冀與集團旗下荃灣如心廣場、如心園及如心酒店等物業形成協同效應，定位打造適合不同國籍遊客消費的商場，料成為新的香港地標。至於新世界放售的其他物業，他指集團亦有投資興趣，不排除與其他發展商合作發展。

蔡宏興續指，集團旗下長沙灣東京街項目計劃半年內取得入伙紙後以現樓形式推售，資料顯示，項目提供198伙，預計關鍵日期為2025年6月18日，是香港首個以「組裝合成建築法(MIC)」建成的私人住宅。