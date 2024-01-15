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地產
2024-01-15 08:00:00

萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼首位三屆視后 善於投資磚頭 手持逾億元物業做「娛圈樓后」

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萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼首位三屆視后 善於投資磚頭 手持逾億元物業做「娛圈樓后」

萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼首位三屆視后 善於投資磚頭 手持逾億元物業做「娛圈樓后」

《萬千星輝頒獎典禮2023》昨日(14)在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，「最佳女主角」由佘詩曼憑《新聞女王》的Man姐一角大熱奪得。佘詩曼亦成為TVB史上首位三屆視后，加上她早前已獲頒大馬及大灣區視后，成為三料視后。

佘詩曼初出道時，演技飽受批評，之後憑《十月初五的月光》飾演「祝君好」首奪「我最喜愛的電視角色」。2006年，她在《鳳凰四重奏》一人分飾四角贏得第一個視后寶座。2014年她憑《使徒行者》的「釘姐」連奪《萬千星輝頒獎典禮2014》的「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」、《星和無綫電視大獎2014》「我最愛TVB女主角」和「我最愛TVB電視女角色」、《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》「最喜愛TVB女主角」和「最喜愛TVB電視角色」。

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佘詩曼事業表現出色，同時亦善於投資物業，是圈中有名的「樓后」。綜合市場消息，她現時名下擁有最少4項本港物業，資產市值估計超過1億元。最為矚目是在2015年分別斥資以1,748萬及1,798萬元購入西貢南山村的相連獨立屋，其中一座用作自住，另一座則贈予母親及哥哥居住。雖然獨立屋位置較為偏僻，但勝在是背山面海，環境優美，她透露因母親肺部曾做過大手術，故搬去空氣較好的郊區。現時獨立屋市值估計已翻近1倍，呢位「孝順女」的確非常有眼光。

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手持3個市區物業

據報，佘詩曼早於2012年至2013年間，先後購入紅磡昇御門及跑馬地紀雲峰，斥資分別約800萬元及3,998萬元。另於2016年斥資1,406.6萬元入市何文田皓畋，單位為6座高層F室，實用面積約587方呎，屬兩房兩廳間隔。據悉，上述3伙市區物業曾作收租用途，而目前她所手持的4個物業升值不少，市值合計接近1.5億元。

佘詩曼常在社交媒體上分享家居、工作及運動照，居於複式單位的她，樓梯口不時成為「打卡位」，喜歡擺放鮮花作點綴，牆上掛上兩幅心型的畫，簡約裝潢風格感覺舒適。

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