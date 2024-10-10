落實減息CCL回穩 按周升0.18% 港島區大反彈｜樓價走勢

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL按周止跌回升，最新報136.11點，按周升0.18%，是上月19日美國聯儲局宣布減息0.5厘，以及本港銀行下調最優惠利率0.25厘當周的市況。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息後CCL單周回穩，但指數仍為逾8年、424周次低，繼續於2016年8月底水平徘徊。她表示，中央救市，港股急升，新盤銷售理想，樓市氣氛好轉，二手成交逐漸回升，CCL有望回穩，相信短期樓價在135到137點之間窄幅爭持。 至於今年CCL累挫7.54%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.86%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.83%。

九龍區樓價與歷史高位瀉逾三成 值得留意，九龍區是繼港島區後，第二個較自己歷史高位跌逾三成的指數。八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島區樓價插31.99%、九龍區瀉30.2%，新界西則跌29.66%。CCL Mass跌29.47%，CCL(中小型單位)下滑29.3%，CCL挫28.86%，新界東跌28.51%，CCL(大型單位)跌26.75%。 楊明儀稱，黃竹坑港島南岸「Blue Coast II」昨日(9日)公布首張價單128伙，以及本周六(12日)啟德「天璽．天」次輪銷售238伙對本地二手樓價的影響，將於11月上旬公布的CCL才開始反映。

四大分區樓價表現「三跌一升」 四大分區樓價表現「三跌一升」，成功反彈的港島區，其CCL_Mass報135.51點，按周升2.48%，結束2周連跌，指數處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報132.58點，按周跌0.87%，連跌2周共2.65%，指數創2016年8月底後新低。

新界東CCL_Mass報149.28點，按周挫0.5%，指數於2016年10月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報126.07點，按周跌0.15%，連跌2周共1.81%，指數創2016年10月中後的新低。 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.52點，按周上揚0.16%。CCL(中小型單位)報135.19點，按周增0.21%。CCL(大型單位)報140.63點，按周升0.04%，連跌2周後回穩。三大指數仍處於逾8年低位，CCL Mass及CCL(中小型單位)齊重返2016年8月底水平，CCL(大型單位)重返2016年9月底水平。 2024年八大樓價指數計，新界西挫8.64%，CCL(大型單位)瀉8.26%，CCL跌7.54%，新界東回落7.45%，CCL(中小型單位)下滑7.4%，CCL Mass跌7.32%，港島及九龍分別挫6.97%及6.49%。