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地產
2024-10-10 16:39:27

落實減息CCL回穩 按周升0.18% 港島區大反彈｜樓價走勢

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落實減息CCL回穩 按周升0.18% 港島區大反彈｜樓價走勢

落實減息CCL回穩 按周升0.18% 港島區大反彈｜樓價走勢

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL按周止跌回升，最新報136.11點，按周升0.18%，是上月19日美國聯儲局宣布減息0.5厘，以及本港銀行下調最優惠利率0.25厘當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息後CCL單周回穩，但指數仍為逾8年、424周次低，繼續於20168月底水平徘徊。她表示，中央救市，港股急升，新盤銷售理想，樓市氣氛好轉，二手成交逐漸回升，CCL有望回穩，相信短期樓價在135137點之間窄幅爭持。

至於今年CCL累挫7.54%，較20218191.34點歷史高位跌28.86%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.83%

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九龍區樓價與歷史高位瀉逾三成

值得留意，九龍區是繼港島區後，第二個較自己歷史高位跌逾三成的指數。八大樓價指數與自己歷史高位相比，港島區樓價插31.99%、九龍區瀉30.2%，新界西則跌29.66%CCL Mass29.47%CCL(中小型單位)下滑29.3%CCL28.86%，新界東跌28.51%CCL(大型單位)26.75%

楊明儀稱，黃竹坑港島南岸「Blue Coast II昨日(9)公布首張價單128，以及本周六(12)啟德「天璽．天」次輪銷售238伙對本地二手樓價的影響，將於11月上旬公布的CCL才開始反映。

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四大分區樓價表現「三跌一升」

四大分區樓價表現「三跌一升」，成功反彈的港島區，其CCL_Mass135.51點，按周升2.48%，結束2周連跌，指數處於20165月底低位。九龍CCL_Mass132.58點，按周跌0.87%，連跌2周共2.65%，指數創20168月底後新低。

新界東CCL_Mass149.28點，按周挫0.5%，指數於201610月中水平徘徊。新界西CCL_Mass126.07點，按周跌0.15%，連跌2周共1.81%，指數創201610月中後的新低。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass136.52點，按周上揚0.16%CCL(中小型單位)135.19點，按周增0.21%CCL(大型單位)140.63點，按周升0.04%，連跌2周後回穩。三大指數仍處於逾8年低位，CCL MassCCL(中小型單位)齊重返20168月底水平，CCL(大型單位)重返20169月底水平。

2024年八大樓價指數計，新界西挫8.64%CCL(大型單位)8.26%CCL7.54%，新界東回落7.45%CCL(中小型單位)下滑7.4%CCL Mass7.32%，港島及九龍分別挫6.97%6.49%

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今天(10)公布的指數，根據今年930日至106日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在今916日至22日簽臨時買賣合約

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