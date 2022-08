落雨也不怕｜恒基粉嶺北新盤ONE INNOVALE 突破傳統媒體框框 用創意「還以顏色」

「木蘭」隨時殺到,本港連日天氣時晴時雨,不少打工仔今早出門上班時都做足準備,惟今日隨am730派發的插頁既然「落雨也不怕」?

恒基地產最近推出的粉嶺北新發展區大型住宅項目「ONE INNOVALE」以年青、創新及科技為主題,其廣告創意更開創了地產發展商廣告推廣的先河,率先以AR實景擴展技術,如將ESG概念及項目中蝴蝶園的氛圍以AR呈現,又將會所3D模型透過掃描廣告中的QR CODE展現出來,為業界帶來不少驚喜。而今日恒基投放到免費報紙的插頁廣告,將創意運用到油墨及印刷技術上,突破了傳統報紙的局限,以遇水變透明油墨(Hydrochromic ink)技術把「PLANT YOUR DREAMS AND SEE THEM GROW」以水種出北部都會區的夢想之主題「透示」出來,再加上今日下雨天的日子,可說是贏盡天時地理,不少市民拿到報紙濕了點雨水發現報紙變了色,此「還以顏色」之創意效果確教人印象深刻。

據恒基負責ONE INNOVALE一系列創意的朋友講解,其實遇水變透明油墨實為很多年前的技術,只是較少應用到報紙廣告上。尤其今日下雨,讀者不用以消毒酒精來試便已看到效果,所以吸引到較多人發現此廣告的玩味。而更希望透過這一系列的廣告,讓大家一同體驗出「敢想,才能實現夢想」的突破精神。

值得一提的是,廣告中的女主角由恒基地產與日本創作公司AWW inc.合作,將首位以亞洲人面孔創造的CGI(Computer-Generated Influencer)虛擬模特兒imma帶來香港,為大家介紹「ONE INNOVALE」項目。imma作為新世代的標誌,在IG擁有超過40萬的粉絲,同時在不同的社交平台像你和我一樣分享着生活點滴,而她身邊的朋友都會藝術家、攝影師、藝人以及創科公司的創辦人,同時亦時常分享其時尚的一面,足見imma實為一位時尚達人,因此由她來介紹恒基在「北部都會區」創科發展倡議後粉嶺北新發展區的首個大型住宅項目「ONE INNOVALE」,最合適不過。