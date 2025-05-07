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2025-05-07 12:22:00

落雨窗邊滲水4大原因 急救+預防方法｜好裝修

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好裝修｜落雨窗邊滲水好頭痕？即睇原因+急救+預防方法

好裝修｜落雨窗邊滲水好頭痕？即睇原因+急救+預防方法

唔少網民早前在打風期間發現窗框有嚴重漏水情況，立即喺Facebook同我哋求救。所以今次教大家常見漏水位嘅必學急救法！

窗框滲水成因

  1. 鋁窗附近牆身防水層受損
  2. 鋁窗鬆動變形
  3. 玻璃膠老化或施工不佳
  4. 窗槽排水口排水不暢
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窗邊滲水急救方法

1. 找一個與窗框相應尺寸的垃圾袋或保鮮紙

2. 將垃圾袋攝入窗與窗框之間的罅隙

3. 事後則建議找師傅協助更換膠邊

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預防窗台滲水方法

如發現窗邊有滲水情況，戶主可以準備防水膠、油轆／油掃，在確保室外窗邊乾爽後，再跟據罐上指示直接塗抹防水膠，直接堵截漏水源頭。

Q: 防水膠是甚麼？哪裡可以買？

A: 一般在五金舖都能購買，或者在我們裝修MALL購買。

Q: 多樂士防水膠效用能維持多久？

A: 我們建議3年左右翻新一次。以$90*一罐的參考價錢計算，十年總支出也不需$500，十分便宜。

（*2021年價格）

Q: 在窗台外牆髹防水膠有甚麼技巧？

A: 可以用鏡反射檢查是否有孔洞，如有，應重點修補，再髹防水膠。

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預防窗台滲水方法

預防窗台滲水方法

預防冷氣機滲水方法

如冷氣機位置發現肉眼可見的裂縫，戶主可在打風前用玻璃膠封住。若裂縫已被雨水打濕，則需使用「暴風膠」。

Q: 哪裡可以買暴風膠？

A: 一般在五金舖都能購買。

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預防冷氣機滲水方法

預防冷氣機滲水方法

預防牆壁滲水方法

假如冷氣機位沒有發現明顯裂縫，便有機會是附近石屎位置有微細裂縫，導致有滲水情況。這時便可以在牆面塗上「防水膠」，待完全乾透後，便會形成一層透明的防水膜。

預防抽氣扇滲水方法

戶主可在室內位置用膠袋包實並墊著抽氣扇，底部開一個小孔疏導雨水，並用桶接水。

小貼士：大風或會令抽氣扇扇葉造成較大聲響，關門已可減少氣流經過抽氣扇造成的聲響。

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本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供
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