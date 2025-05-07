唔少網民早前在打風期間發現窗框有嚴重漏水情況，立即喺Facebook同我哋求救。所以今次教大家常見漏水位嘅必學急救法！ 窗框滲水成因 鋁窗附近牆身防水層受損 鋁窗鬆動變形 玻璃膠老化或施工不佳 窗槽排水口排水不暢

窗邊滲水急救方法 1. 找一個與窗框相應尺寸的垃圾袋或保鮮紙 2. 將垃圾袋攝入窗與窗框之間的罅隙 3. 事後則建議找師傅協助更換膠邊 玻璃窗打風貼膠紙更危險？牛皮膠紙係首選 附膠紙漬清除神器 預防窗台滲水方法 如發現窗邊有滲水情況，戶主可以準備防水膠、油轆／油掃，在確保室外窗邊乾爽後，再跟據罐上指示直接塗抹防水膠，直接堵截漏水源頭。 Q: 防水膠是甚麼？哪裡可以買？ A: 一般在五金舖都能購買，或者在我們裝修MALL購買。 Q: 多樂士防水膠效用能維持多久？ A: 我們建議3年左右翻新一次。以$90*一罐的參考價錢計算，十年總支出也不需$500，十分便宜。 （*2021年價格） Q: 在窗台外牆髹防水膠有甚麼技巧？ A: 可以用鏡反射檢查是否有孔洞，如有，應重點修補，再髹防水膠。 打風爆窗家居保險有保障嗎？家居保險颱風損失賠償須知

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