葵涌永得利廣場全層放售 面積逾2.2萬呎｜工商市況

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新指出，葵涌貨櫃碼頭作為香港其中一個主要的貨運命脈，區內工業物業一直受到不同的用家及投資者所追捧，縱使目前樓市交投及成交價較之前回落，該區的工業物業成交依然持續，當中更不乏大額成交。過往高利息為物業市場帶來影響，但加息周期已經完結，相信聯儲局會於下半年減息，屆時香港物業市場應有望可以受惠。

他稱，物業地理位置優越，毗鄰貨櫃碼頭及多條主要交通幹道，方便往返港九新界。用家可利用現時樓市進入調整階段的時機，於此時更換樓齡較新及品質更優良的物業，以避免支付高昂的樓宇維修費用。

永得利廣場為兩座高層工貿大廈連停車場，建於1998年，擁有玻璃外牆，足以媲美甲級商廈，地下大堂已完成翻新，停車場更可容許40呎的貨櫃車進出。物業層與層之間高度為3.75米，享有開揚景致，葵興地鐵站、荔景山至葵青貨櫃碼頭等景色映入眼簾。物業目前已出租部分單位，餘下單位可作自用或出租用途。區內交通設施便利，步行8分鐘即可抵達葵芳港鐵站及市中心，行車約15至20分鐘可達中環及灣仔等地區。