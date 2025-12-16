葵涌永業街全層連車位及天台放售 意向呎價3000元｜工商舖

忠信針織中心坐擁三面單邊，視野開揚，出售之物業間隔方正，室內少柱，四面均設窗戶，採光極佳。每層建築面積約 12,984方呎，樓層高度約 3.6 米，樓面承重約每方呎150磅，適合多元工業及倉儲用途。物業配備 5個私家車位，大廈設有 3部貨梯及 1部客梯，全面滿足企業日常營運及物流需求。

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司獲委任為獨家代理公開出售葵涌永業街1 – 3號8 – 11樓及13樓全層連5個車位及天台，總建築面積約65,412方呎，將按現有狀況連租約出售，意向呎價約3,000元。

物業坐落核心葵涌商貿區，毗鄰多幢主要商廈及商場如KC100﹑新都會廣場﹑葵涌廣場等，步行約6 分鐘即達葵興港鐵站。

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，是次物業意向呎價約3,000元，價格已包括 5個車位及天台。物業連租約出售，主要租戶已承租逾 20年，長線收租可即時獲取穩定租金收入，投資回報可靠。此外，物業毗鄰房委會公營房屋項目，預期未來生活配套將進一步完善，發展潛力優厚。業主自物業落成逾 30 年以來一直長線收租，從未放盤。過去 10 年全幢僅錄一宗成交，各業主視若珍寶，放售機會極為罕有。