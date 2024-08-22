葵涌iCITY單月錄近20宗租賃 呎租高見29.3元｜工廈市況

暑假期間住宅市場租賃暢旺，連帶新式工廈的租賃亦被激活。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，綜合該行成交數據指，金朝陽旗下葵涌新式工廈項目iCITY，自今年初入伙後，租賃市場反應熱烈，在過去一個月，市場更錄得近20宗租賃成交。其中，最高呎租為一個中層工作間，單位建築面積444方呎，附帶基本裝修，近日以13,000元租出，折合每方呎租金29.3元。據悉，業主以約410萬元購入上述單位，現享租金回報約3.8厘。

呎租最平 27 元 多中小企、創科公司進駐 朱亮恒續稱，上述單位租客鍾情iCITY擁有約1.8萬方呎的一樓多元化園林平台，有別一般工廈物業，環境舒適，而租用的單位將作新型工作室用途。他又指，成交資料顯示，iCITY入伙至今的租務成交，每方呎租金介乎27至31元，而租客類別則主要為中小企、創意工作室及IT公司等。

減息機會高 料工廈隨後租買均平穩 他指出，新式工廈市場向來受創業家及投資者歡迎，以iCITY為例，項目配套齊全，備有獨立洗手間，加上面積較小，靈活度高，且項目設有特色園林平台，為城中罕有，尤其適合年輕創業家、創意產業及斜槓族等進駐。隨著美國聯儲局有機會於今年底減息，他估計今年底工廈市況表現平穩，並呈略為向上趨勢，將利好優質新式工廈市場的買賣及租賃交投。

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