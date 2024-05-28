葵涌iCITY租金雙破頂 高層工作間1.38萬租出 回報高見3.7厘｜工廈市況

隨著樓市撤辣及政府推出「新資本投資者入境計劃」，工商舖物業交投漸見暢旺，並帶動新型工廈的租賃交投。利嘉閣地產高級市務經理林靖羲表示，新近促成葵涌全新數碼工業地標iCITY租賃成交個案，單位屬高層工作間，建築面積約444方呎，附有簡潔裝修，最新獲「零議價」以13,800元租出，刷新該廈租金及呎租新高紀錄。

今年初才入伙的iCITY，上述單位放租不足兩天，已獲多位租客查詢或睇樓。林靖羲稱，首名洽客人在參觀該單位及1樓的多元化園林平台後，迅即被吸引，最終零議價承租，以月租13,800元計，平均呎租31元，屬該廈租金雙破頂的新紀錄。據悉，業主以約450萬元購入上述單位，現時租金回報高見3.7%。