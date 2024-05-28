葵涌iCITY租金雙破頂 高層工作間1.38萬租出 回報高見3.7厘｜工廈市況

隨著樓市撤辣及政府推出「新資本投資者入境計劃」，工商舖物業交投漸見暢旺，並帶動新型工廈的租賃交投。利嘉閣地產高級市務經理林靖羲表示，新近促成葵涌全新數碼工業地標iCITY租賃成交個案，單位屬高層工作間，建築面積約444方呎，附有簡潔裝修，最新獲「零議價」以13,800元租出，刷新該廈租金及呎租新高紀錄。
今年初才入伙的iCITY，上述單位放租不足兩天，已獲多位租客查詢或睇樓。林靖羲稱，首名洽客人在參觀該單位及1樓的多元化園林平台後，迅即被吸引，最終零議價承租，以月租13,800元計，平均呎租31元，屬該廈租金雙破頂的新紀錄。據悉，業主以約450萬元購入上述單位，現時租金回報高見3.7%。
新租客常返內地 半小時內抵深圳
他又稱，新租客從事貿易行業，經常往返中港兩地，鍾情iCITY地點方便，半小時內可直達深圳。該工作間擁有極高樓底，增加使用空間，而且內置獨立洗手間，使用方便；加上大廈1樓設有約18,000方呎園林平台，環境舒適，而該廈亦毗鄰區內大型購物商場及港鐵站，生活配套一應俱全，遂吸引租客即快速承租自用。另外，據市場租賃成交資料顯示，現時iCITY每呎租金約27至31元，回報達3.3%或以上。
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