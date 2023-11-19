葵涌iCITY逆市連錄成交 3日賣兩伙 中層雙景戶約428萬沽｜工廈市況

施政報告推出一系列樓市減辣措施後，住宅市況未見有明顯起色，市場仍需時間適應，惟工商舖市場則個別受帶動，其中金朝陽旗下的葵涌新型工廈物業iCITY，在施政報告後買賣交投量不俗，加上發展商推出「雙十一感謝祭」快閃優惠，在短短3日售出兩伙。

上述兩個成交中有一伙是中層雙景觀單位，由中原(工商舖)促成，中原(工商舖)工商部副分區營業董事陳樂瑤表示，成交單位為中層17室，面積約422方呎，成交價約428萬元，折合呎價約10,142元。新買家為中港商人，因項目臨近現樓，加上該單位擁雙景觀，可望內園景及開揚都市景，甚適合用作中港貿易生意，或日後作長線收租。