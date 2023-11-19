葵涌iCITY逆市連錄成交 3日賣兩伙 中層雙景戶約428萬沽｜工廈市況

施政報告推出一系列樓市減辣措施後，住宅市況未見有明顯起色，市場仍需時間適應，惟工商舖市場則個別受帶動，其中金朝陽旗下的葵涌新型工廈物業iCITY，在施政報告後買賣交投量不俗，加上發展商推出「雙十一感謝祭」快閃優惠，在短短3日售出兩伙。
上述兩個成交中有一伙是中層雙景觀單位，由中原(工商舖)促成，中原(工商舖)工商部副分區營業董事陳樂瑤表示，成交單位為中層17室，面積約422方呎，成交價約428萬元，折合呎價約10,142元。新買家為中港商人，因項目臨近現樓，加上該單位擁雙景觀，可望內園景及開揚都市景，甚適合用作中港貿易生意，或日後作長線收租。
呎價企穩1萬以上水平
她表示，iCITY自開售以來市場反應不俗，呎價長期企穩在1萬元以上，發展商於上周五起更趁雙十一黃金檔期推出感謝祭，推出交樓前最後一批共3伙中層單位，迅即沽出2伙。同時，發展商亦加推入市優惠，以樓花價錢推售，項目更可承造樓價最高八成按揭，而首兩年息率為最優惠利率減2%，比坊間銀行可承造成數更高，亦更方便買家資金調配，減低初創營運成本。
採智能數碼管理服務
陳樂瑤續稱，iCITY目前已接近現樓階段，項目採用全玻璃幕牆設計，提供24小時工作間，擁4.2米極高標準樓層高度，並內置獨立洗手間，適合用家靈活辦公使用。而作為區內全新數碼工業地標，在物業管理及營運方面，亦引入AI智能送件送餐機械人(Delivery Robot)、全天候智能服務 (Smart Concierge)、提供免觸控出入大廈、透過應用程式控制室內溫度及燈光的自動化工作室、QR Code訪客通行證等智能設備，為用戶提供高端服務。她指出，iCITY位處西九龍地段，對企業往來中港甚為方便，相信可吸納近期熱話的高材通等内地創科人才進駐，不論是投資或日後落成招租，相信項目銷售反應會愈見理想。