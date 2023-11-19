熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 床蝨 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 YOHO WEST NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-19 16:43:10

葵涌iCITY逆市連錄成交 3日賣兩伙 中層雙景戶約428萬沽｜工廈市況

分享：
金朝陽旗下葵涌新型工廈物業iCITY，逆市下於3日內沽出兩伙單位。

金朝陽旗下葵涌新型工廈物業iCITY，逆市下於3日內沽出兩伙單位。

施政報告推出一系列樓市減辣措施後，住宅市況未見有明顯起色，市場仍需時間適應，惟工商舖市場則個別受帶動，其中金朝陽旗下的葵涌新型工廈物業iCITY，在施政報告後買賣交投量不俗，加上發展商推出「雙十一感謝祭」快閃優惠，在短短3日售出兩伙。

上述兩個成交中有一伙是中層雙景觀單位，由中原(工商舖)促成，中原(工商舖)工商部副分區營業董事陳樂瑤表示，成交單位為中層17室，面積約422方呎，成交價約428萬元，折合呎價約10,142元。新買家為中港商人，因項目臨近現樓，加上該單位擁雙景觀，可望內園景及開揚都市景，甚適合用作中港貿易生意，或日後作長線收租。

呎價企穩1萬以上水平

她表示，iCITY自開售以來市場反應不俗，呎價長期企穩在1萬元以上，發展商於上周五起更趁雙十一黃金檔期推出感謝祭，推出交樓前最後一批共3伙中層單位，迅即沽出2伙。同時，發展商亦加推入市優惠，以樓花價錢推售，項目更可承造樓價最高八成按揭，而首兩年息率為最優惠利率減2%，比坊間銀行可承造成數更高，亦更方便買家資金調配，減低初創營運成本。

葵涌工業區近年有不少工廈展開重建，當中不乏新型工廈及數據中心。(資料圖片)

葵涌工業區近年有不少工廈展開重建，當中不乏新型工廈及數據中心。(資料圖片)

採智能數碼管理服務

陳樂瑤續稱，iCITY目前已接近現樓階段，項目採用全玻璃幕牆設計，提供24小時工作間，擁4.2米極高標準樓層高度，並內置獨立洗手間，適合用家靈活辦公使用。而作為區內全新數碼工業地標，在物業管理及營運方面，亦引入AI智能送件送餐機械人(Delivery Robot)、全天候智能服務 (Smart Concierge)、提供免觸控出入大廈、透過應用程式控制室內溫度及燈光的自動化工作室、QR Code訪客通行證等智能設備，為用戶提供高端服務。她指出，iCITY位處西九龍地段，對企業往來中港甚為方便，相信可吸納近期熱話的高材通等内地創科人才進駐，不論是投資或日後落成招租，相信項目銷售反應會愈見理想。

即睇葵涌工廈放盤(HOUSE730)

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受