蔚藍東岸示範單位｜戶戶向海兩房即睇！客廳落地窗享明亮採光(多圖有片)｜油塘新盤

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」近日開放3個示範單位予公眾參觀，位於第5座27樓C至E室，實用面積由498至537方呎，均屬兩房間隔，戶戶向海，C室及E室採梗廚設計，D室則連開放式廚房。
第5座27樓C室 502方呎示範單位
單位實用面積502方呎，連23方呎露台及17方呎工作平台。單位設有玄關位可以讓戶主設置等同層高的鞋櫃，方便實用。客飯廳布局分明，間隔四正實用，方便擺放傢俬。層與層之間高度為3.1米，客廳落地玻璃窗及相連露台採光度高，令室內顯得更為寬敞明亮，更將海景及內園景帶到室內，增加空間感。
睡房1可擺放衣櫃及睡床等傢俱，空間寬敞。睡房2設有曲呎大窗，視野遼闊，增強採光。單位設有獨立廚房並外連工作平台，方便引入鮮風煮食。廚房設有直排長身廚櫃，櫃底設有LED燈帶，入廚時光線充足，牆身設有掛鈎及吊架，櫃內設有內置垃圾桶，布局與細節設計均以用家角度出發。酒店式浴室設有窗戶，可以採納鮮風入戶。除了設有兩房戶少有的浴缸外，浴室櫃亦有充足的儲物空間及電掣位。
⇊蔚藍東岸示範單位｜5座27樓C室⇊
第5座27樓E室 537方呎示範單位
單位實用面積537方呎，連22方呎露台。單位屬大兩房單位，長方形客飯廳長約6.15米、闊2.8米，可輕易劃分開客廳區及飯廳區，擺放傢俬後仍有足夠活動空間。玄關位預留空間設置鞋櫃及儲物空間，出入可以更得心應手。層與層之間高度為3.1米，客廳相連露台，加上全幅落地玻璃窗，將室外海景引人屋內，兼採光率高，令室內顯得更為寬敞實用。
睡房間隔四正，睡房1與露台面向西南方向的美景，睡房2可看見鯉魚門避風塘海景，配合預設的大型窗戶，將美景盡人眼簾。單位設有梗廚，設計盡用L型空間設立工作枱面及廚櫃，提高收納量。
⇊蔚藍東岸示範單位｜5座27樓E室⇊
「蔚藍東岸」共提供688伙，實用面積由237至2,136方呎，戶型涵蓋開放式至四房。據悉，截止目前全盤累沽398伙，套現約35億元，平均成交呎價約20,260元，成交價由453萬至3,600萬元，其中95%單位已完成收樓。