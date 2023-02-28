蔡天鳳碎屍案｜買樓慳印花稅 小心慳出禍

近日一宗轟動全城的凶殺案，死者為城中名媛，有指死者早年以前家翁名義買入豪宅單位，近日欲出售套現，雙方因此起爭執，最終流血收場。事件引起全城譁然之際，亦揭露了「借人頭」買樓的風險。到底「借人頭」買樓有甚麼要注意？

印花稅｜「借人頭」源於樓市「辣招」 買樓要「借人頭」，事源於政府自2010年起，為壓制樓市而推出「辣招」，在辣招下，非首置買家需付樓價15%印花稅，而以公司名義買入物業，更需額外繳付樓價15%，即合共30%稅款。相對地，首置買家僅需以從價印花稅稅階計算，最高僅為樓價4.25%；若單位是豪宅，相差的稅款可以達千萬元，甚至以億元計。因此，不少人為「慳稅」，都會考慮在買樓時「借人頭」，以親友的首置名義買樓。若買家本身為內地客，欲購入1億元物業，需繳交30%印花稅、即3,000萬元，而如果「借人頭」以首置名義買樓，稅款為425萬元，足足相差2,575萬元。

印花稅｜「靠父幹」買樓隨時惹業權爭拗 另外，現時銀行審批按揭相當嚴格，部分年事已高，亦未必有穩定工作的父母，難以向銀行申請按揭，故會由有穩定收入的已成年子女申請按揭。而因申請按揭時，申請人必須為業主，故不少父母會由子女作為「掛名」業主。在此情況下，若子女後來欲賣走物業，與作為幕後買家的父母決定不一致，就非常容易引起爭拗。

印花稅｜確保業權要點做？ 若希望避免此情況發生，首先在按揭申請上，可由有穩定收入的子女作為父母的擔保人，一方面更容易通過銀行審批，另一方面可繼續保留申請人的業權，即父母仍可作為單位業主。另一個方法是，父母可選擇與子女預先簽定一份信託聲明，列名物業可由子女以信託人方式持有，當中列明子女會成為物業名義上的持有人，但實際業主為父母。即使日後有爭執，父母業權仍有保障。而信託聲明視乎複雜性，一般費用約數千元。 如若父母及子女在業權上有爭執，父母需在法庭上提出證據，包括上述信託聲明、買樓資金、供樓紀錄、差餉、管理費等支出，實際上是由父母提供等。

印花稅｜「借人頭」可被稅局徵稅 要留意的是，買樓時「借人頭」，首先就涉及虛假陳述及瞞稅等刑事罪行，因買家買樓時須在律師樓宣誓，包括聲言自己是首次置業人士，以豁免15%從價印花稅及15%的買家印花稅，以及須宣誓買入這項物業是「代表自己行事」，而「借人頭」買樓，即物業不只是「代表自己行事」，出錢買樓的幕後買家，實際上亦是業主。若幕後買家本身已持有物業，稅局更可追討從價印花稅及買家印花稅差額。 更嚴重的是，若「借人頭」是物業買入多年後才被揭發，即當年需要支付的印花稅嚴重遲繳，除會被罰款最多5萬元外，稅局亦有權加徵少徵稅款3倍的稅金。以上述1億元單位為例，若稅局發現買入時涉瞞稅，稅局有權收取2,575萬元差價的3倍，即7,725萬元。