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地產
2024-03-19 12:20:00

薈朗開放戶撻訂重售318萬沽 較上月賣貴36萬 仍蝕8.4%｜二手蝕讓

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馬鞍山薈朗開放式戶業主見手撤辣後市況轉好，將單位撻訂重售，最新以318萬沽出，較上月賣貴36萬但仍蝕讓離場。

馬鞍山薈朗開放式戶業主見手撤辣後市況轉好，將單位撻訂重售，最新以318萬沽出，較上月賣貴36萬但仍蝕讓離場。

撤辣後，二手交投急升，不少業主反價或封盤，開始帶動樓價止跌回穩。中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山薈朗本月暫錄3宗成交，屋苑最新錄1座高層A01室易手，單位實用面積229方呎，屬開放式間隔，原先於上月尾撤辣前以282萬元沽出，業主見財案公布後市況立即反彈，決定撻訂重售，日前以318萬元再度沽出，實用平均呎價13,886元，較原先成交價高出36萬元。據了解，原業主於2022年以347萬元購入上址單位，持貨約2年，是次轉手帳面蝕讓約29萬元，期內貶值約8.4%
即睇馬鞍山薈朗放盤(HOUSE730)

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