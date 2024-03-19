撤辣後，二手交投急升，不少業主反價或封盤，開始帶動樓價止跌回穩。中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山薈朗本月暫錄3宗成交，屋苑最新錄1座高層A01室易手，單位實用面積229方呎，屬開放式間隔，原先於上月尾撤辣前以282萬元沽出，業主見財案公布後市況立即反彈，決定撻訂重售，日前以318萬元再度沽出，實用平均呎價13,886元，較原先成交價高出36萬元。據了解，原業主於2022年以347萬元購入上址單位，持貨約2年，是次轉手帳面蝕讓約29萬元，期內貶值約8.4%。
即睇馬鞍山薈朗放盤(HOUSE730)
薈朗開放戶撻訂重售318萬沽 較上月賣貴36萬 仍蝕8.4%｜二手蝕讓
撤辣後，二手交投急升，不少業主反價或封盤，開始帶動樓價止跌回穩。中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山薈朗本月暫錄3宗成交，屋苑最新錄1座高層A01室易手，單位實用面積229方呎，屬開放式間隔，原先於上月尾撤辣前以282萬元沽出，業主見財案公布後市況立即反彈，決定撻訂重售，日前以318萬元再度沽出，實用平均呎價13,886元，較原先成交價高出36萬元。據了解，原業主於2022年以347萬元購入上址單位，持貨約2年，是次轉手帳面蝕讓約29萬元，期內貶值約8.4%。