薈鳴周三開放示範單位 最快周內開價｜黃大仙新盤

宏安地產(1243)黃大仙新盤「薈鳴」今日（2日）已上載樓書，並同步公布項目最新部署，宏安地產執行董事程德韻表示，項目將於明日（3日）率先向媒體開放參觀兩個交樓標準的示範單位，分別為一房及兩房戶，並最快於本周末向公眾開放。

程德韻續指，項目預計本周內上載首張價單，定價參考東九龍新盤，以及黃大仙區二手樓價格。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，考慮到近期資助性房屋反應熱烈，將會設置特別付款方式及折扣優惠吸引此類買家及重建戶。同時，項目預期本月內展開銷售。