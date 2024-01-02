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地產
2024-01-02 16:45:30

薈鳴周三開放示範單位 最快周內開價｜黃大仙新盤

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薈鳴明日開放示範單位 最快周內開價｜黃大仙新盤

薈鳴今日已上載樓書，提供230伙。（蘇文傑攝）

宏安地產(1243)黃大仙新盤「薈鳴」今日（2日）已上載樓書並同步公布項目最新部署，宏安地產執行董事程德韻表示，項目將於明日（3日）率先向媒體開放參觀兩個交樓標準的示範單位，分別為一房及兩房戶，並最快於本周末向公眾開放。

程德韻續指，項目預計本周內上載首張價單，定價參考東九龍新盤，以及黃大仙區二手樓價格。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，考慮到近期資助性房屋反應熱烈，將會設置特別付款方式及折扣優惠吸引此類買家及重建戶。同時，項目預期本月內展開銷售。

中原地產設立項目專門店

中原地產為配合項目部署設立的項目專門店，亦於今日開幕，方便準買家了解項目最新資訊。該代理行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樂觀預計本月全港一手交投將錄1,800宗；據市場資料，本港今年九龍區一手新盤潛在供應達14,398伙，當中只有480伙即約3.3%位處黃大仙，包括薈鳴及項目二期；項目附近對上一個入伙的一手新盤已經要追溯至5年前，令區內積累大批換樓購買力及分支家庭的置業需要，相信主打小型單位的薈鳴，可滿足市場渴求。

薈鳴租金回報料逾3

中原地產九龍董事劉瑛琳則表示，區內現時入伙5年的新晉物業的每呎實用租金可高逾50元，租金回報達3.2厘，預計薈鳴租金回報亦可逾3厘，回報可觀，料可吸引長線投資收租客入市；另一方面，區內換樓及上車需求積壓多時，薈鳴可為區內帶來全新供應，而且樓花期僅1年多，十分適合有意組織家庭的上車客。

薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178375方呎，戶型涵蓋開放式至兩。項目預計關鍵日期為2025430日，樓花期長約16個月

即睇黃大仙薈鳴最新資訊 (House730)

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