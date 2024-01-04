薈鳴開價｜中原陳永傑：發展商願「蝕本價」賣樓反映去貨決心 料可鎖起市場大批購買力

陳永傑表示，「薈鳴」首批折實入場費低至338.8萬元起，為近2年九龍區新盤次低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首批單位全數單位折實售價均低於600萬元，折實入場費低至338.8萬元起，為近2年九龍區新盤次低，亦比同區二手新晉屋苑有近20%折讓，可見發展商有因應市況而制定其訂價策略，甚至願意「蝕本價」賣樓反映去貨決心，且發展商更提供多重優惠及不同的付款計劃，上車靈活，極具吸引力，料可鎖起市場大批購買力，甚至居屋客及白居二客。

農曆新年大有機會出現「小陽春」

陳永傑指，踏入新一年，樓市交投氣氛持續升溫，若美國落實減息，踏入減息周期，而香港政府推出樓市「減辣」或者刺激經濟措施，相信可進一步帶動樓市造好，農曆新年大有機會出現「小陽春」。

據代理提供資料顯示，黃大仙二手屋苑最新平均實用呎價，如現崇山及鑽嶺分別報17,894元及15,660元，「薈鳴」首批折實平均呎價15,326元，相比之下低出約2.1%至14.4%。