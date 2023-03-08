藍田新盤｜KOKO HILLS第3B期下周命名 提供444伙 最快月內開售

第3B期提供444伙，超過99%屬一房及兩房單位。今期位處單邊，位置上更臨海，景觀更開揚，近六成單位可享維港及油塘灣海景，近半單位擁東南坐向。

黃光耀稱，KOKO ROSSO尚餘高層海景單位待售，預計會相應提價，暫時計劃留待現樓發售。有見KOKO ROSSO向隅客眾多，故加快步伐準備KOKO HILLS壓軸最後一期第3B期，預計最快下周正式命名，並希望於月底前公布首張銷售安排。

會德豐地產藍田KOKO ROSSO已完成兩輪銷售，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目累售306伙，佔可售單位逾99%，共套現約24.3億元，只餘2伙待售；同時公布加快推出壓軸第3B期，料下周命名，最快本月底開售。

黃光耀(左)稱，有見KOKO ROSSO向隅客眾多，故加快步伐準備KOKO HILLS壓軸最後一期第3B期。

兩輪已售單位有 47 伙折實價低於 600 萬元

KOKO ROSSO銷售表現方面，會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，KOKO ROSSO兩輪已發售的306伙，包括59個一房、159伙兩房開放式廚房，以及88伙兩房梗廚單位，折實售價由554.5萬至967萬元，折實呎價介乎17,158元至22,642元，折實平均呎價18,397元。

以折實金額計算，兩輪已售單位有47伙低於600萬元，有160伙低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。兩輪共有19組大手買家，其中更有買家斥資約2,000萬元購入2伙兩房相鄰單位，2伙單位皆享維港海景。