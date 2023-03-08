藍田新盤｜KOKO HILLS第3B期下周命名 提供444伙 最快月內開售

會德豐地產藍田KOKO ROSSO已完成兩輪銷售，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目累售306伙，佔可售單位逾99%，共套現約24.3億元，只餘2伙待售；同時公布加快推出壓軸第3B期，料下周命名，最快本月底開售。
黃光耀稱，KOKO ROSSO尚餘高層海景單位待售，預計會相應提價，暫時計劃留待現樓發售。有見KOKO ROSSO向隅客眾多，故加快步伐準備KOKO HILLS壓軸最後一期第3B期，預計最快下周正式命名，並希望於月底前公布首張銷售安排。
第3B期提供444伙，超過99%屬一房及兩房單位。今期位處單邊，位置上更臨海，景觀更開揚，近六成單位可享維港及油塘灣海景，近半單位擁東南坐向。
兩輪已售單位有47伙折實價低於600萬元
KOKO ROSSO銷售表現方面，會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，KOKO ROSSO兩輪已發售的306伙，包括59個一房、159伙兩房開放式廚房，以及88伙兩房梗廚單位，折實售價由554.5萬至967萬元，折實呎價介乎17,158元至22,642元，折實平均呎價18,397元。
以折實金額計算，兩輪已售單位有47伙低於600萬元，有160伙低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。兩輪共有19組大手買家，其中更有買家斥資約2,000萬元購入2伙兩房相鄰單位，2伙單位皆享維港海景。
超過八成為年輕首置客
KOKO ROSSO買家分布方面，會德豐地產經理（市務）吳家寶稱，超過八成為年齡約25至44歲首置買家；約17%買家從事銀行金融業、16%買家從事教育業、亦有不少買家從事會計及醫療行業。其中15%來自將軍澳、10%來自藍田、10%來自觀塘及九龍灣，亦有不少來自沙田及馬鞍山。
會德豐首3個月總銷售額逾47億
黃光耀透露，KOKO ROSSO首兩輪成績令市場氣氛回復熾熱，同時帶動系內近期亦錄多宗大額成交。迄至今日，會德豐今年首3個月總銷售額已經超越2022年上半年，為47.4億元，成績非常理想。
KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。