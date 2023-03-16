藍田新盤｜KOKO MARE主打兩房 下周公布首張價單 料不少於90伙

會德豐地產藍田KOKO HILLS發展項目第3B期KOKO MARE，今天(16日)公布項目單位戶型分布，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將於日內上載售樓說明書，最快下周公開首張價單，料不少於90伙。他稱，項目上周命名儀式後，市場反應熱烈，接獲約五成來自九龍東的客人查詢，另約三成及兩成分別來自港島及新界區；當中包括2,000至3,000名來自KOKO ROSSO的向隅客。

針對内地客人推出更多宣傳

黃光耀指，KOKO MARE標準戶提供一房、兩房開放式及兩房梗廚戶型，大部分單位實用面積均於500方呎以下，料多數單位樓價將介乎600萬至900萬元，而項目樓花期只有不足15個月，適合年輕置業人士及小家庭。另內地買家明顯增多，KOKO ROSSO的内地客及新香港人亦佔整體15%，故集團會針對内地客人推出更多宣傳。