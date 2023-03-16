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地產
2023-03-16 19:01:33

藍田新盤｜KOKO MARE主打兩房 下周公布首張價單 料不少於90伙

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藍田新盤｜KOKO MARE主打兩房 下周公布首張價單 料不少於90伙

藍田新盤｜KOKO MARE主打兩房 下周公布首張價單 料不少於90伙

會德豐地產藍田KOKO HILLS發展項目第3BKOKO MARE，今天(16)公布項目單位戶型分布，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎3101,078方呎。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將於日內上載售樓說明書，最快下周公開首張價單，料不少於90伙。他稱，項目上周命名儀式後，市場反應熱烈，接獲約五成來自九龍東的客人查詢，另約三成及兩成分別來自港島及新界區；當中包括2,0003,000名來自KOKO ROSSO的向隅客。

針對内地客人推出更多宣傳

黃光耀指，KOKO MARE標準戶提供一房、兩房開放式及兩房梗廚戶型，大部分單位實用面積均於500方呎以下，料多數單位樓價將介乎600萬至900萬元，而項目樓花期只有不足15個月，適合年輕置業人士及小家庭。另內地買家明顯增多，KOKO ROSSO的内地客及新香港人亦佔整體15%，故集團會針對内地客人推出更多宣傳。

藍田新盤｜KOKO MARE主打兩房 下周公布首張價單 料不少於90伙

黃光耀(左)稱，KOKO MARE標準戶大部分單位實用面積均於500方呎以下，料多數單位樓價將介乎600萬至900萬元。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘說，第8座中高層可飽覽遼闊維港景觀，低層單位可享內園景及50米泳池雙重景觀。今期有9柱單位向東南，佔單位總數近半，可飽覽維港鯉魚門段及油塘灣景觀，即使是低層單位都能欣賞海景，當中更包括2個一房單位。至於向北單位則享翠綠山景，中高層能望見曬草灣游樂場景觀。

會德豐地產經理（市務）吳家寶稱，全盤最細單位為第923F室，實用面積310方呎，一房間隔。今期標準單位的工作平台都與露台合併，令露台更見實用。最大單位為第926G室，屬天際平台特色戶，實用面積1078平方呎，連740平方呎天台及171平方呎平台，屬3房間隔。

即睇藍田新盤KOKO MARE最新資訊 (House730)

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