藍田新盤｜KOKO ROSSO下周開價搶做兔年頭炮 中原地產於區內設專門店

一手市場即將迎來全新盤開價，會德豐地產藍田KOKO ROSSO已於昨日(9日)上載售樓說明書，會德豐地產常務董事黃光耀透露，項目將於下周四(16日)開放示範單位予集團VIP率先參觀，有機會同日公布首張價單，料不少於80伙，定價會參考同系第1期KOKO HILLS及第2期KOKO RESERVE，最快下周末開放示範單位予公眾參觀。

黃光耀指，項目接獲查詢甚多，當中來自九龍區佔約50%，亦有約10%屬內地客。他續指，本港市面經已全面復常，隨著美國加息速度放緩，本港拆息亦顯著回落，估計項目可吸引約20%投資收租客入市。

1 月九龍區一手成交金額創半年高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市利好消息接踵而來，繼中港兩地恢復全面通關後，美國聯儲局亦進一步放緩加息步伐，香港銀行亦未有跟隨加息，種種因素令市場的觀望氣氛頓時消散，買家入市態度轉趨積極。有買家見樓市交投氣氛轉勢，洞悉先機，上月已偷步入市。根據中原地產研究部資料顯示，九龍區一手私人住宅買賣合約登記上月錄得121宗，按月急增25%，更創4個月新高；成交金額錄得24.6億元，按月反彈七成，更創半年新高，反映九龍一手交投價量齊升，相信在旺市下，買家置業信心轉強，各大發展商積極推盤，樓市升勢將繼續加速。