藍田新盤｜KOKO ROSSO兩度加推 周三次輪開賣160伙 全數折實價低於千萬！

財政預算案公布下調首置印花稅稅階後，首個開賣的全新盤、會德豐地產藍田KOKO ROSSO紅盤高開，上周五(24日)首輪發售148伙，不足5小時已售罄。發展商火速加推單位應市，於昨日(25日)兩度加推合共168伙應市，並落實於本周三(3月1日)進行次輪銷售160伙。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO首輪148伙悉數沽清，單位平均成交呎價為18,703元。有見市場向隅客眾多，故隨即上載第3號價單，涉及88伙，集中於第7座，包括16伙一房及72伙兩房，實用面積由271至477方呎。他指，項目首批單位價錢有折讓，今批加推的單位有輕微提供1%至2%。

今批88伙售價由663.2萬至1,003.4萬元，呎價介乎19,780元至25,727元，平均呎價20,638元。扣除最高12%折扣及價單上各項折扣優惠後，單位折實售價由583.7萬至883萬元，折實呎價則介17,407元至22,642元，折實平均呎價18,162元。以折實價計，有12伙低於600萬元，有57伙低於800萬元，全數單位低於900萬元。以售價計，是次88伙預計可套現約7.7億元。

入場單位為第7座2樓F室，一房開放式廚房戶型，實用面積308方呎，折實售價583.7萬元，折實呎價18,951元。最低呎價單位為第7座2樓G室，兩房梗廚戶型，實用面積477方呎，折實售價830.3萬元，折實呎價17,407元。