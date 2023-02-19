藍田新盤｜KOKO ROSSO原價加推68伙 一房戶折實最平577萬

至於今批單位包括21伙一房開放式廚房、28伙兩房開放式廚房，以及19伙兩房獨立廚房單位，實用面積介乎268至497方呎。單位售價由656.1萬至1,122.5萬元，呎價介乎19,855元至25,235元，平均呎價為21,485元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由577.4萬至987.8萬元，折實呎價介乎17,473元至22,209元。最低售價為第6座15樓J室，一房間隔，實用面積300方呎，折實價577.4萬元，折實呎價19,247元。

發展商表示是次屬原價加推，但若與首張價單折實平均呎價17,973元相比，新價單則高出約5.2%。

會德豐地產藍田KOKO ROSSO市場反應理想，截至今日(19日)晚上累收逾2,500票，以首批88伙計，錄得超額認購逾27倍。發展商加推2號價單，涉68伙，維持最高12%折扣優惠，折實售價由577.4萬元起，折實平均呎價18,908元。

黃光耀(中)表示，新加推的68伙，有17個或約25%單位低於600萬元，有32個或約47%單位低於800萬元，全數單位低於1,000萬元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，以折實價計，有17個或約25%單位低於600萬元，有32個或約47%單位低於800萬元，全數單位低於1,000萬元。以定價計，今批68伙預計可套現約5.98億元。

總結首2張價單，合共156伙，包括39伙一房開放式廚房、73伙兩房開放式廚房及44伙兩房梗廚單位。價單定價由630.1萬至1,122.5萬元，呎價介乎19,495元至25,235元，平均呎價20,881元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至987.8萬元，呎價介乎17,158元至22,209元，折實平均呎價18,376元。以定價計，預計2張價單156伙可套現約13.48億元。

KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。