藍田新盤｜KOKO ROSSO周五首賣148伙 折實價554.5萬入場

會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日(20日)公布首輪銷售安排，將於本周五(24日)開售148伙，單位折實售價由554.5萬元起，折實呎價則由17,158元起。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO連日來收票反應熱烈，截至今日下午6時，累收逾3,500票，以首批發售單位計，超額認購約22.6倍。有見及此，項目已上載首張銷售安排，落實於本周五發售，共148伙，包括38伙一房開放式廚房、67伙兩房開放式廚房，以及43伙兩房梗廚單位。今批發售單位入場門檻低，屬「市區爆數價」，對銷情充滿信心。
94伙折實樓價低於800萬元
KOKO ROSSO銷售安排1號，單位實用面積介乎268至497方呎，售價由630.1萬至1,047.1萬元，呎價介乎19,495元至25,235元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。以折實價計算，有35伙或約24%單位低於600萬元，有94伙或約64%單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。
首輪銷售入場單位為第6座3樓J室，一房開放式廚房戶型，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元。最低呎價為第6座5樓H室，兩房開放式廚房戶型，實用面積424方呎，折實售價727.5萬元，折實呎價17,158元。以定價計，是次148伙預計可套現約12.7億元。
未有盡推2張價單全數單位
KOKO ROSSO迄今推出2張價單，合共156伙，意味首輪銷售未有盡推全數已開價單位。至於156伙，包括39伙一房開放式廚房、73伙兩房開放式廚房及44伙兩房梗廚單位。價單定價由630.1萬至1,122.5萬元，呎價介乎19,495元至25,235元，平均呎價20,881元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至987.8萬元，呎價介乎17,158元至22,209元，折實平均呎價18,376元。
KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。