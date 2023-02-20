藍田新盤｜KOKO ROSSO周五首賣148伙 折實價554.5萬入場

會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日(20日)公布首輪銷售安排，將於本周五(24日)開售148伙，單位折實售價由554.5萬元起，折實呎價則由17,158元起。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO連日來收票反應熱烈，截至今日下午6時，累收逾3,500票，以首批發售單位計，超額認購約22.6倍。有見及此，項目已上載首張銷售安排，落實於本周五發售，共148伙，包括38伙一房開放式廚房、67伙兩房開放式廚房，以及43伙兩房梗廚單位。今批發售單位入場門檻低，屬「市區爆數價」，對銷情充滿信心。

94 伙折實樓價低於 800 萬元

KOKO ROSSO銷售安排1號，單位實用面積介乎268至497方呎，售價由630.1萬至1,047.1萬元，呎價介乎19,495元至25,235元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。以折實價計算，有35伙或約24%單位低於600萬元，有94伙或約64%單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。

首輪銷售入場單位為第6座3樓J室，一房開放式廚房戶型，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元。最低呎價為第6座5樓H室，兩房開放式廚房戶型，實用面積424方呎，折實售價727.5萬元，折實呎價17,158元。以定價計，是次148伙預計可套現約12.7億元。