藍田新盤｜KOKO ROSSO夥中原推按揭優惠 按息低至H加1.3厘 另送驗樓服務

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於明日(3月1日)展開次輪發售160伙，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目暫收逾6,000票，超額認購約36倍，當中逾1,000票屬新客，相信明日銷情理想。黃光耀透露，項目尚餘約70至80伙向南海景單位及特色單位，將於短期內展開第三輪銷售。
為配合銷售，中原地產聯同中原按揭為KOKO ROSSO提供全新按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次推出的「KOKO ROSSO」置優越按揭優惠，全期按息低至H加1.3厘，實際按息以封頂息計低至3.375厘 (封頂息率為P減2.5厘(P為5.875厘) / P減2.25厘 (P為5.625厘)，計劃設有特高現金回贈高達貸款額2.3%，客戶兼享Mortgage–Link(按揭存款掛鈎)戶口，存息與按息相同。客戶採用按保上會按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。
王美鳳續指，配合加推銷售安排，首20名透過中原按揭轉介成功選用銀行按揭的客戶，將可獲贈專業驗樓服務，作為新居入伙賀禮，額滿即止。
陳永傑：次輪大有機全數沽清
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，KOKO ROSSO上周五首輪開售，首批146伙極速售罄，為樓市今年首季「開靚局」，料旺勢持續，大有機會再次全數沽清。他稱，樓市本月一手成交暫錄約850宗，料全月可達1,000宗，創半年新高；3月一手成交更有望達2,000宗，以倍數增長。陳永傑補充，本月市況向好，中原2月份佣金收入約4.3億元，與1月份的3.2億元相比，按月升約34%。
KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。