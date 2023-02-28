藍田新盤｜KOKO ROSSO夥中原推按揭優惠 按息低至H加1.3厘 另送驗樓服務

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於明日(3月1日)展開次輪發售160伙，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目暫收逾6,000票，超額認購約36倍，當中逾1,000票屬新客，相信明日銷情理想。黃光耀透露，項目尚餘約70至80伙向南海景單位及特色單位，將於短期內展開第三輪銷售。

為配合銷售，中原地產聯同中原按揭為KOKO ROSSO提供全新按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次推出的「KOKO ROSSO」置優越按揭優惠，全期按息低至H加1.3厘，實際按息以封頂息計低至3.375厘 (封頂息率為P減2.5厘(P為5.875厘) / P減2.25厘 (P為5.625厘)，計劃設有特高現金回贈高達貸款額2.3%，客戶兼享Mortgage–Link(按揭存款掛鈎)戶口，存息與按息相同。客戶採用按保上會按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。

王美鳳續指，配合加推銷售安排，首20名透過中原按揭轉介成功選用銀行按揭的客戶，將可獲贈專業驗樓服務，作為新居入伙賀禮，額滿即止。