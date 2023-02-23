藍田新盤｜KOKO ROSSO首輪截收6594票 創半年新盤最多 平均45人爭1伙

項目自上周六(18日)開始收票，今日(23日)截票，6日內累收6,594票，為約半年來全新盤首輪銷售收票新高，僅次於去年8月新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期，當時截收12,887票。以該盤發售148伙計算，相當於超額認購近44倍，意味平均每45人爭1伙。

黃光耀(中)表示，KOKO ROSSO全數折實售價低於900萬元的單位，可即時受惠於預算案內減低首置印花稅措施。

黃光耀：對明日銷情有信心 預期取得佳績

KOKO ROSSO明日發售的148伙，扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。

新一份《財政預算案》公布調整首置印花稅稅階已經生效，根據經修訂後的稅階，購買樓價1,008萬元以下物業的買家所支付的首置印花稅，均較舊稅階支付的印花稅減少。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，歡迎預算案內減低首置印花稅的措施，可助首置買家減輕置業負擔，尤其對中小型單位有幫助。KOKO ROSSO全數折實售價低於900萬元的單位，可即時受惠於新政策。黃光耀稱，對明日項目銷情有信心，並預期取得佳績。

KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。

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